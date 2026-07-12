Szülőhazája szövetségi kapitánya lehet az Arsenal legendája

A L'Équipe úgy tudja, hogy a korábbi francia válogatott középpályás, Patrick Vieira lehet a szombat este menesztett szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw utódja. A francia sportlap azt írja, a szenegáli szövetségi kapitány posztra a franciákkal 1998-ban világ-, két évvel később Európa-bajnoki címet szerző Vieira ideális jelölt lehet, hiszen ráér, mióta tavaly novemberben menesztették a Genoától, de ennél is fontosabb, hogy Szenegálban, Dakarban született és élt nyolc éves koráig családjával. Ráadásul pályafutása végeztével beindította az afrikai ország egyik legnagyobb utánpótlásnevelő akadémiáját – tehát tisztában van a helyi viszonyokkal. Más kérdés viszont, hogy edzőként eddig elkerülték a sikerek: a New York City FC, a Nice, a Crystal Palace, a Strasbourg és legutóbb a Genoa kispadján is megfordult az elmúlt tíz évben, de 45 százalékos mutatónál jobbat sehol nem tudott hozni.