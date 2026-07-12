Nemzeti Sportrádió

Mocsári Bence 4. lett a paratriatlonosok vb-sorozatában

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Hamburg
2026.07.12. 17:16
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Mocsári Bence (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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triatlon Mocsári Bence paratriatlon
A PTS5-ös kategória kétszeres Európa-bajnoka, Mocsári Bence is rajthoz állt Hamburgban, a mixváltó-világbajnokság előtti órákban megrendezett, vb-sorozatba tartozó futamban.

Mocsári Bence jól kezdett úszásban a paratriatlonosok vb-sorozatának hamburgi állomásán, az elsők között jött ki a vízből és elsőként pattant nyeregbe. Azonban a kerékpáros részen a versenybírók úgy látták, hogy bolyozik, amiért 30 másodpercre megbüntették.

Miután visszatért a büntetőzónából, a hátránya egy percre nőtt az éllovas és végül aranyérmes német Martin Schultzhoz képest, a 4. helyre esett vissza. A futásban mindent megpróbált, hogy felküzdje magát a dobogóra, de a bronzérmesként célba érő portugál Filipe Marques 14 másodpercet megőrzött az előnyéből vele szemben.

„Nagyon rányomta a bélyegét a szereplésemre a harminc másodperces büntetés. Ismerem a szabályokat, nem bolyoztam, a versenybírónak is mondtam, hogy nem volt fair az ítélete. Kéne ránk vagy a bringánkra is egy kamera, hogy lehessen mi alapján fellebbezni, mert ez így nem igazságos. A büntetésemig minden álomszerűen alakult, az úszás jól sikerült, majd a kerékpáron is jól haladtam. Valljuk be, a harminc másodperc az a megállás és újraindulás miatt inkább negyvenötnek számít… Ha nem lett volna ez a büntetés, akkor dobogós lennék. Most így fogom fel és próbálok továbblépni. Jelzésértékű, hogy a mögöttem lévő versenytársaim is mondták, nem bolyoztam, ők sem értették, miért büntettek meg” – mondta Mocsári Bence a célba érkezést követően.

A 26 éves magyar triatlonosnak nincs sok ideje szomorkodni, hiszen jövő héten Tatán már világkupaversenye lesz hazai pályán. Tavaly és tavalyelőtt is ő nyert, s a Hamburgban látott formája alapján ismét jó esélye lesz a győzelemre az Öreg-tó partján.

 

triatlon Mocsári Bence paratriatlon
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