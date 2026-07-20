Nemzeti Sportrádió

Rodri tökéletes forgatókönyvről beszélt a vb-döntő után

2026.07.20. 07:33
Pau Cubarsí, Rodri és Unai Simón (balról jobbra) az egyéni elismerésekkel (Fotó: Getty Images)
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Rodri foci vb 2026 vb 2026 Argentína Spanyolország Unai Simón
A vasárnap zárult labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának megválasztott spanyol Rodri reméli, hogy a fiatalabb generációk tanulnak abból, válogatottja miként küzdötte le a nehézségeket és lett aranyérmes a címvédő argentinokkal szemben.
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Az argentinok szövetségi kapitánya szerint hiába ezüstérmes hazája, emlékezni fognak a tornán nyújtott teljesítményére. A dél-amerikaiak csapatkapitánya szűkszavúan beszélt.

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Messiék semmit sem tudtak kezdeni a spanyol védelemmel, a rendes játékidőben lövésig sem jutottak el, majd Enzo Fernández kiállítása eldöntötte a finálét.

Rodri és a spanyolok átvették az aranyakat, s magasba emelhették a trófeát

A spanyol válogatott csapatkapitánya a torna legjobb játékosaként vehette át a világbajnoki trófeát.

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Luis de la Fuente: Világbajnokok vagyunk, de az igazság az, hogy fáradhatatlanok is, ráadásul fiatalok és még mindig sikeréhesek, szóval a jövő ott van előttünk.

A Manchester City 30 éves légiósának kevesebb mint két évvel ezelőtt elszakadtak a térdszalagjai, mégis kiérdemelte a vb egyik különdíját, és most azon kevesek közé tartozik, akik Eb-t és vb-t, valamint Bajnokok Ligáját is nyertek.

„Olyan ez, mint egy tökéletes forgatókönyv. Erre biztosan nem számítottam – mondta Rodri, miután átvette a torna legjobb játékosának járó Aranylabda-díjat. Szeretném, ha a fiatalabb generációk látnák: egy játékos, aki a csúcson jár, majd a poklot is megjárja, képes a visszatérésre. Ez lecke arról, hogyan lehet legyőzni a nehézségeket.”

A spanyolok kapusa, Unai Simón szerint a csapat érdeme, hogy sok győzelmet arattak és aranyérmesek lettek New Yorkban az argentinokkal szemben.

„A kezeimnek nem kellett olyan keményen dolgozniuk, mint más kapusokéinak” – mondta a hosszabbításban megnyert finálét követően tolmács segítségével Unai Simón, aki a tornán nyolc mérkőzés közül heten gólt sem kapott, csak a belgák találtak be neki a 2–1-re megnyert negyeddöntőben. A spanyolok a 120 perces döntőben mindössze két lövést engedélyeztek az ellenfélnek, és az aranyéremhez vezető úton olyan sztárokat tudott semlegesíteni a védelem, mint a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi, a vb két legeredményesebb góllövője. Messi csapata 20–2-es kapura lövési arányban maradt alul a döntőben.

„Úgy vélem, ez a csapattársaim érdeme. Nekik köszönhetjük, hogy ilyen sok győzelmet arattunk” – tette hozzá Unai Simón.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Ferran Torres (106.)
Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)

Rodri foci vb 2026 vb 2026 Argentína Spanyolország Unai Simón
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