Rodri tökéletes forgatókönyvről beszélt a vb-döntő után

A Manchester City 30 éves légiósának kevesebb mint két évvel ezelőtt elszakadtak a térdszalagjai, mégis kiérdemelte a vb egyik különdíját, és most azon kevesek közé tartozik, akik Eb-t és vb-t, valamint Bajnokok Ligáját is nyertek.

„Olyan ez, mint egy tökéletes forgatókönyv. Erre biztosan nem számítottam – mondta Rodri, miután átvette a torna legjobb játékosának járó Aranylabda-díjat. Szeretném, ha a fiatalabb generációk látnák: egy játékos, aki a csúcson jár, majd a poklot is megjárja, képes a visszatérésre. Ez lecke arról, hogyan lehet legyőzni a nehézségeket.”

A spanyolok kapusa, Unai Simón szerint a csapat érdeme, hogy sok győzelmet arattak és aranyérmesek lettek New Yorkban az argentinokkal szemben.

„A kezeimnek nem kellett olyan keményen dolgozniuk, mint más kapusokéinak” – mondta a hosszabbításban megnyert finálét követően tolmács segítségével Unai Simón, aki a tornán nyolc mérkőzés közül heten gólt sem kapott, csak a belgák találtak be neki a 2–1-re megnyert negyeddöntőben. A spanyolok a 120 perces döntőben mindössze két lövést engedélyeztek az ellenfélnek, és az aranyéremhez vezető úton olyan sztárokat tudott semlegesíteni a védelem, mint a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi, a vb két legeredményesebb góllövője. Messi csapata 20–2-es kapura lövési arányban maradt alul a döntőben.

„Úgy vélem, ez a csapattársaim érdeme. Nekik köszönhetjük, hogy ilyen sok győzelmet arattunk” – tette hozzá Unai Simón.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerző: Ferran Torres (106.)

Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)