„A fájdalom hatalmas, időbe telik, mire ez a seb begyógyul” – Messi az elvesztett vb-döntő után

„A fájdalom hatalmas, időbe telik, mire ez a seb begyógyul” – kezdi Instagram-bejegyzését Lionel Messi.

A kétszeres vb-ezüstérmes, egyszeres győztes így folytatja: „De úgy döntöttem, hogy a jó dolgokra is emlékezni fogok: azokra a mérkőzésekre, amelyeken mindent beleadva fordítottuk meg a helyzetet, és azokra a pillanatokra, amelyek örökre megmaradnak az emlékezetünkben. Mindig emlékezni fogok egy egész ország támogatására, amely – a csapat munkájával és erőfeszítéseivel együtt – ismét a világ legjobb csapatai közé juttatott minket.

Ma még nehéz felmérni, mit is értünk el… de ez a csapat valóban két egymást követő világbajnoki döntőbe jutott. Szívből köszönöm minden üdvözletet és minden üzenetet. Ismét sikerült összefogni országként, és egységesen kiállni, megosztva azt a hatalmas büszkeséget, hogy argentinok vagyunk. Szeretnék gratulálni Spanyolországnak is a világbajnokság megnyeréséhez.”