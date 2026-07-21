Menzies 170-es kiszállóval ejtette ki Humphriest a World Matchplayről

Elképesztő mérkőzéssel indult az első forduló utolsó etapja, a holland Kevin Doets annak ellenére kapott ki 10–6-ra az angol Ross Smithtól, hogy csaknem négy ponttal jobb átlaggal dobott, és még a kiszállózásban is hasonló pontosságot ért el (55% az 54% ellen). Mindketten 100 felett zártak, Smith hét, Doets négy 180-as kört dobott, az angol legmagasabb kiszállója 160, a hollandé 161 volt. Az döntött Smith javára, hogy kevesebbszer engedte odaállni a kiszálló lehetőség elé ellenfelét, a 0–5-öt követően csak az eredmény után futó Doetsnek mindössze 11 kísérlete volt dupla mezőre.

Smith meglepetésre nem Luke Humphries ellen folytatja, hanem a skót Cameron Menzies ellen. A bevonuláskor kifütyült skót ugyanis önmagát meghazudtoló kiegyensúlyozottsággal és összeszedettséggel játszott, 3–3-ig úgy jutottak el, hogy végig elvették egymás kezdését, majd ezután sorozatban öt leget nyert meg Menzies. Humphries zsinórban néggyel válaszolt, feljött 8–7-re, és aki látta már a skótot játszani és hasonló helyzetben összeomlani, biztos lehetett benne, hogy Menzies újra szétesik, nem nyer. Csakhogy megtartotta koncentrációját, 98-as kiszállóval 9–7-es vezetést szerzett, majd 170-nel lezárta a találkozót, pályafutása talán legnagyobb győzelmét aratva, s kiejtve a világranglista második helyezettjét – aki elveszítheti pozícióját, ha Gian van Veen bejut a döntőbe.

MAGICAL WIN FOR MENZIES! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



INCREDIBLE! 🤯



Cameron Menzies raises the roof with an inspired 170 checkout to stun Luke Humphries and seal his first win on the Winter Gardens stage!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/0FUIkkcIuB — PDC Darts (@OfficialPDC) July 20, 2026

A másik ágon Gerwyn Price kétszer is négyleges előnyt adott Martin Schindlernek, de a német 4–0 és 6–2 után sem tudta kihasználni, hogy a walesi önmagához képest rossz formában van, 30 duplára dobott nyilából 21-et is elrontott a mérkőzésen, így visszaadta az esélyt a walesinek, aki élt is vele, 8–8-nál utolérte a németet, és végül hosszabbítás után, 11–9-re győzött.

Az első fordulót Danny Noppert és Rob Cross összecsapása zárta, négy leg után a holland 0/5-ös, az angol 4/4-es kiszállózással állt. Ez meg is adta a mérkőzés alaphangját, Noppert képtelen volt felzárkózni, Cross végül simán, 10–3-ra megnyerte az összecsapást, és ilyen formában bizakodva várhatja a Price elleni folytatást.

Keddtől már a nyolcaddöntő mérkőzéseit játsszák, az egyik fél 11. legjéig tartó meccsekből is négyet-négyet játszanak kedd és szerda este.

DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

1. FORDULÓ

Ross Smith (angol, 15., 100.55)–Kevin Doets (holland, 104.19) 10–6

Gerwyn Price (walesi, 7., 93.88)–Martin Schindler (német, 90.69) 11–9

Luke Humphries (angol, 2., 99.56)–Cameron Menzies (skót, 97.83) 7–10

Danny Noppert (holland, 10., 91.80)–Rob Cross (angol, 97.41) 3–10

A KEDDI PROGRAM

20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Gary Anderson (skót, 12.)

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol, 16.)

Josh Rock (északír, 8.)–Stephen Bunting (angol, 9.)

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Nathan Aspinall (angol, 16.)

Josh Rock (északír, 8.)–Stephen Bunting (angol, 9.)

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Gary Anderson (skót, 12.)

Cameron Menzies (skót)–Ross Smith (angol, 15.)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Rob Cross (angol)

Gian van Veen (holland, 3.)–Wessel Nijman (holland, 14.)

James Wade (angol, 6.)–Ryan Searle (angol, 11.)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Niko Springer (német) 10–6

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Joe Cullen (angol) 10–5

Josh Rock (északír, 8.)–Luke Woodhouse (angol) 10–4

Stephen Bunting (angol, 9.)–Niels Zonneveld (holland) 13–12

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Andrew Gilding (angol) 10–6

Chris Dobey (angol, 13.)–Dirk van Duijvenbode (holland) 11–13

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Damon Heta (ausztrál) 10–7

Gary Anderson (skót, 12.)–Ryan Joyce (angol) 10–2

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót) 7–10

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 10–6

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német) 11–9

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol) 3–10

Gian van Veen (holland, 3.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 10–7

Wessel Nijman (holland, 14.)–Dave Chisnall (angol) 10–5

James Wade (angol, 6.)–Jermaine Wattimena (holland) 10–7

Ryan Searle (angol, 11.)–William O’Connor (ír) 10–6