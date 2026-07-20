Videó: Cucurella majdnem eldobta a vb-trófeát, Ferran Torres odaszúrt Trumpnak
A spanyol labdarúgó-válogatott Madridban ünnepelt a vb-döntő másnapján. A buszos felvonulás számos izgalmat tartogatott.
Természetesen a táncolás, az éljenzés és a szurkolók köszöntése közepette számos apró érdekesség színesette a programot. A spanyol játékosok Gavi és az argentin Paredes mérkőzés utáni összetűzésére emlékeztek meg egy molinóval, a buszból kilógó Ferran Torrest eltalálta egy fa ága, Marc Cucurella eljátszotta, hogy odadobja a vb-trófeát az erkélyen álló spanyoloknak, Lamine Yamal meg egy koronával a fején pózolt a „csillagok együtt ragyonak feliratú buszon.” Ferran egyébként a „Make Spain Great Again”, azaz tegyük naggyá Spanyolországot feliratú piros sapkával szúrt oda Donald Trumpnak.
Az év harca 7: Paredes Gavi ellen
Yamal a fején koronával ünnepelt
Ferran Torres és a sapkája
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