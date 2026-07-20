Videó: Cucurella majdnem eldobta a vb-trófeát, Ferran Torres odaszúrt Trumpnak

Természetesen a táncolás, az éljenzés és a szurkolók köszöntése közepette számos apró érdekesség színesette a programot. A spanyol játékosok Gavi és az argentin Paredes mérkőzés utáni összetűzésére emlékeztek meg egy molinóval, a buszból kilógó Ferran Torrest eltalálta egy fa ága, Marc Cucurella eljátszotta, hogy odadobja a vb-trófeát az erkélyen álló spanyoloknak, Lamine Yamal meg egy koronával a fején pózolt a „csillagok együtt ragyonak feliratú buszon.” Ferran egyébként a „Make Spain Great Again”, azaz tegyük naggyá Spanyolországot feliratú piros sapkával szúrt oda Donald Trumpnak.

😂 Si la lanzas no toca el suelo



¡Grande Cucu!#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/2lVT1gAuD8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Az év harca 7: Paredes Gavi ellen

😂 Ojo al momento en la rúa



🥊 El público tira una pancarta que pone 'Velada del Año VII: Paredes vs Gavi'



👀 Y Lamine responde: "Nos vemos"



Hazlo, @IbaiLlanos pic.twitter.com/AVe6jRNVgz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2026

Yamal a fején koronával ünnepelt

Lamine Yamal WORLD CONQUEROR 👑pic.twitter.com/YvDWg6pqkQ — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026

Ferran Torres és a sapkája