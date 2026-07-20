Nemzeti Sportrádió

Videó: Cucurella majdnem eldobta a vb-trófeát, Ferran Torres odaszúrt Trumpnak

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 21:58
null
Lamine Yamal a vb-trófeával a spanyolok ünneplése közben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal foci vb 2026 Spanyolország Gavi Ferran Torres
A spanyol labdarúgó-válogatott Madridban ünnepelt a vb-döntő másnapján. A buszos felvonulás számos izgalmat tartogatott.

Természetesen a táncolás, az éljenzés és a szurkolók köszöntése közepette számos apró érdekesség színesette a programot. A spanyol játékosok Gavi és az argentin Paredes mérkőzés utáni összetűzésére emlékeztek meg egy molinóval, a buszból kilógó Ferran Torrest eltalálta egy fa ága, Marc Cucurella eljátszotta, hogy odadobja a vb-trófeát az erkélyen álló spanyoloknak, Lamine Yamal meg egy koronával a fején pózolt a „csillagok együtt ragyonak feliratú buszon.” Ferran egyébként a „Make Spain Great Again”, azaz tegyük naggyá Spanyolországot feliratú piros sapkával szúrt oda Donald Trumpnak.

Az év harca 7: Paredes Gavi ellen

Yamal a fején koronával ünnepelt

Ferran Torres és a sapkája

 

Lamine Yamal foci vb 2026 Spanyolország Gavi Ferran Torres
Legfrissebb hírek

Fieszta, tánc és viccelődések – csaknem kétmillióan ünnepelték a vb-győztes spanyolokat Madridban

Foci vb 2026
21 perce

Köszönjük a figyelmet az egész világbajnokság alatt!

Foci vb 2026
49 perce

Százezrek a főtéren, csaknem kétmillióan Madridban – képeken a spanyol válogatott ünneplése

Foci vb 2026
1 órája

Hiába az Eb- és vb-győzelem, Yamal még mindig gyerek és ezt ez a videó mutatja meg legjobban

Foci vb 2026
1 órája

Luis de la Fuente különleges ajándékot kapott; Yamal nem tud leállni a tánccal

Foci vb 2026
1 órája

Videó: érdemes megnézni, hogyan köszöntötte a spanyol királyt Yamal

Foci vb 2026
1 órája

A világbajnokság hivatalos DJ-je is együtt ünnepelt a spanyolokkal

Foci vb 2026
2 órája

Videó: Nem fogták vissza magukat a spanyol játékosok – több mint egymillióan ünneplik a válogatottat Madridban

Foci vb 2026
2 órája