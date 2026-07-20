Ferran Torres: Ez nem az én gólom volt, egész Spanyolországé

„Ez nem az én gólom volt, egész Spanyolországé. A mai meccs sorsa meg volt írva előre. Távol voltunk a népünktől, de mindent megtettünk értük” – mondta a vb-döntő hőse, a győztes gól szerzője, Ferran Torres.

„A döntők ilyenek, nagyon nehezek. Idegesek voltunk, ahogyan az argentinok is, de szépen lassan kijött, melyik a jobb csapat. Megnyertük a világbajnokságot, ez egészen hihetetlen...” – tette hozzá a Barcelona támadója, aki csereként állt be, és egy lesgólt is jegyzett.

„Nem világbajnok vagyok, világbajnokok vagyunk! Nagyon büszke vagyok a csapatra, együtt küzdöttünk végig, és eljutottunk idáig, ez a csúcs. Kellett hozzá megfelelő hozzáállás, rengeteg elkötelezettség, és a társai, de az igazság az, hogy fáradhatatlanok is, ráadásul fiatalok és még mindig sikeréhesek, szóval a jövő ott van előttünk. Ez a meccs rendkívül nehéz volt, de nagyon jól játszottunk. Küzdelmes volt, de ez nem meglepő egy vébédöntőben” – ezt már Luis de la Fuente, Spanyolország Európa-bajnok és immár világbajnok szövetségi kapitánya mondta.