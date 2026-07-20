Ferran Torres: Ez nem az én gólom volt, egész Spanyolországé
„Ez nem az én gólom volt, egész Spanyolországé. A mai meccs sorsa meg volt írva előre. Távol voltunk a népünktől, de mindent megtettünk értük” – mondta a vb-döntő hőse, a győztes gól szerzője, Ferran Torres.
„A döntők ilyenek, nagyon nehezek. Idegesek voltunk, ahogyan az argentinok is, de szépen lassan kijött, melyik a jobb csapat. Megnyertük a világbajnokságot, ez egészen hihetetlen...” – tette hozzá a Barcelona támadója, aki csereként állt be, és egy lesgólt is jegyzett.
„Nem világbajnok vagyok, világbajnokok vagyunk! Nagyon büszke vagyok a csapatra, együtt küzdöttünk végig, és eljutottunk idáig, ez a csúcs. Kellett hozzá megfelelő hozzáállás, rengeteg elkötelezettség, és a társai, de az igazság az, hogy fáradhatatlanok is, ráadásul fiatalok és még mindig sikeréhesek, szóval a jövő ott van előttünk. Ez a meccs rendkívül nehéz volt, de nagyon jól játszottunk. Küzdelmes volt, de ez nem meglepő egy vébédöntőben” – ezt már Luis de la Fuente, Spanyolország Európa-bajnok és immár világbajnok szövetségi kapitánya mondta.
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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Ferran Torres (106.)
Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)