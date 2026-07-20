Zugi tenisztorna: Piros Zsombor sorozatban tizenegy győzelemnél jár

A hónap elején Brassóban, ezt követően pedig Jászvásáron diadalmaskodó magyar játékos (119.) első kiemeltként az olasz Stefano Napolitano (229.) ellen lépett pályára a nyitókörben. Az első játszmában egyetlen játékot engedett át riválisának, aki aztán a második szett közepén feladta a küzdelmet. A 26 éves Pirosra a második fordulóban, a legjobb 16 között bolgár vagy német ellenfél vár.

ATP-CHALLENGERTORNA, ZUG

1. forduló

Piros Zsombor (1.)– Stefano Napolitano (olasz) 6:1, 3:2-nél feladta