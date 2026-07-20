Nemzeti Sportrádió

Luis de la Fuente: Az az érzésünk, hogy soha nem fogunk veszíteni

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 20:44
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Elkezdődött a spanyol ünneplés Madridban (Fotó: Getty Images)
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Rodri foci vb 2026 Luis de la Fuente Spanyolország
A világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott Madridban ünnepelt a döntő másnapján. Megszólalt többek között Lusi de la Fuente szövetségi kapitány, a torna legjobbjának választott spanyol csapatkaptiány Rodri, a győztes gólt szerző Ferran Torres és a spanyol elnök Pedro Sánchez is.

„Hatalmas büszkeséggel éltük át ezt az élményt. Szenvedélyes szurkolótáborunkkal, Spanyolország minden tájáról érkező támogatással, ami hatalmas erőt adott nekünk. Nagyon boldogok vagyunk, de minden könnyebb, ha olyan csodálatos és példamutató játékosokkal rendelkezünk, akik annyira leegyszerűsítik a dolgokat. Mi vagyunk a világ legjobb csapata, nagybetűvel. Ez teszi őket még nagyszerűbbé. Az az érzésünk, hogy soha nem fogunk veszíteni, és minden mérkőzést ezzel a magabiztossággal közelítünk meg” – mondta az ünneplés közepette Luis de la Fuente szövetségi kapitány.

Megszólalt a csapatkapitány Rodri is: „ez a legkülönlegesebb cím; a hazáddal nyerni a legszebb dolog a világon, a labdarúgás legnagyobb eredménye. Szerencsére nem voltak olyan pillanatok, amikor igazán nehéz helyzetben találtuk volna magunkat. Számomra a döntő volt a legnehezebb mérkőzés.”

„Nagyon örülök, hogy látom az izgatottságot a gyerekeken. Mindig hinni kell, mert mindennek megvan az ideje” – vélte a döntőben győztes gólt szerző Ferran Torres.

A spanyol elnök Pedro Sánchez már négy évre előre tekint. „Hatalmas köszönet a szakmai stábnak és a játékosoknak. Nagyon élveztük nézni a teljesítményeteket.  Miért ne álmodhatnánk a 2030-as világbajnokságról? Hiszen a jó dolgok hármasban jönnek, főleg, hogy a világbajnokságot Spanyolországban rendezik majd.”

Rodri foci vb 2026 Luis de la Fuente Spanyolország
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