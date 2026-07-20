Nemzeti Sportrádió

Románia: pont és gól nélkül kezdték az idényt a székelyföldi csapatok

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.07.20. 23:05
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Fotó: fkcsikszereda.ro
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FK Csíkszereda Sepsi OSK román Szuperliga
Az FK Csíkszereda három gólt kapott Szabó István bemutatkozó mérkőzésén a Corvinultól Aradon, a sokáig emberhátrányban játszó Sepsi a mérkőzés hajrájában kapott góllal vesztett a Rapid otthonában a Román Szuperliga 1. fordulójában.

Háromgólos vereséggel mutatkozott be az FK Csíkszereda vezetőedzőjeként Szabó István, a székelyföldi csapatot a román élvonalba 34 év után visszajutó Corvinul győzte le – saját stadion hiányában Aradon. Az FK, amelyben az új igazolások közül csak Magyar Zsolt kezdett, az első perctől kezdve átengedte a kezdeményezést a vajdahunyadiaknak, akik közül Nicolae Pirvulescu a felső lécet is eltalálta az első félidőben. A mérkőzés azonban szünet után dőlt el, amikor nyolc perc alatt hármat lőttek a hazaiak: előbb Andrej Fábry vágta be a Bödő Efraim szabálytalansága miatt megítélt büntetőt, öt perccel később Nicolae Pirvulescu lőtte ki 15 méterről a bal sarkot, végül pedig Sergio Ribeiro tekert balról a rövid felsőbe egy szabadrúgást. A hajrában az FK-nak is akadtak helyzetei, de Eppel Márton lövését, majd fejesét is védte a hazai kapus.

Az élvonalba egy év után visszatérő Sepsi OSK közel járt a pontszerzéshez az egyik legtehetősebb román csapat, a Rapid otthonában. A szentgyörgyiek védelme 88 percen át kitartott, pedig az utolsó védőként szabálytalankodó Alin Dobrosavlevici piros lapja miatt szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszották. A bukarestiek végül egy szöglet utáni kavarodásból tudták csak Alex Pascanu révén bevenni az addig hat lövést is hárító David Lazar kapuját.   

ROMÁN SZUPERLIGA, 1. FORDULÓ:

Corvinul Vajdahunyad–FK Csíkszereda 3–0 (Fábry 57. – 11-esből, Pirvulescu 62., Ribeiro 65.)
Csíkszereda: Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Magyar Zsolt kezdett, a 60. percben Tajti Mátyás váltotta, Szalay Szabolcs a 66. percig volt a pályán, Eppel Márton 89 percet játszott, Ódor Máté és Szabó Alex tartalék volt, nem álltak be, Czékus Ádámot nem nevezték a mérkőzésre.

Rapid Bukarest–Sepsi OSK 1–0 (Pascanu 88.)
Kiállítva: Dobrosavlevici (Sepsi, 53.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült

 

FK Csíkszereda Sepsi OSK román Szuperliga
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