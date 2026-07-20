Luis de la Fuente különleges ajándékot kapott; Yamal nem tud leállni a tánccal

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Luis de la Fuente ajándéka
BRUTAL😂 El regalo que le han hecho a Luis del a Fuente en la rúa❗️Seguro que le ha encantado pic.twitter.com/puJuzZgaZI— Diario SPORT (@sport) July 20, 2026
BRUTAL😂 El regalo que le han hecho a Luis del a Fuente en la rúa❗️Seguro que le ha encantado pic.twitter.com/puJuzZgaZI
Yamal tánca
🕺🕺 Este dúo #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/jOdisG1qTa— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
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