Nemzeti Sportrádió

Luis de la Fuente különleges ajándékot kapott; Yamal nem tud leállni a tánccal

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 22:22
Címkék
Lamine Yamal foci vb 2026 Luis de la Fuente Spanyolország

Luis de la Fuente ajándéka

Yamal tánca

 

Lamine Yamal foci vb 2026 Luis de la Fuente Spanyolország
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