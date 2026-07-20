Joan Carrillo értékelte a spanyol vb-győzelmet; az ETO FC a Kl-ben folytatja az európai kupaszereplését

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

A Videotonnal 2015-ben bajnokságot nyerő spanyol Joan Carrillo családi körben és barátaival nézte a vasárnap esti futballvilágbajnoki döntőt. A szakember szerint is teljesen megérdemelt hazája válogatottjának sikere, amely egységesen, jó mentalitással szerepelt végig a tornán. Az előző két évadban a spanyol másodosztályú Almería szakmai stábjában dolgozó tréner szerint „egyértelműen a spanyol válogatott tett többet a győzelemért, kockázatot vállalt, rengeteget birtokolta a labdát, ennek lett meg az eredménye – a győzelem! Spanyolország védekezésben a mezőny fölé nőtt, elképesztő, hogy csak egy gólt kapott az egész tornán. Némi személyes kötődés is akad: a keretben ott volt Marc Pubill, akivel 2025-ben még a spanyol másodosztályban dolgoztam Almeríában, most pedig már világbajnoknak mondhatja magát – ez is elképesztő történet.”

A férfi tőrözők és a női párbajtőrözők selejtezőjével kezdődik el a világbajnokság Hongkongban szerdán – magyar idő szerint kora hajnalban. Az első napon három magyar igazoltan maradhat távol a teremtől: Dósa Dániel és Szemes Gergő, valamint Muhari Eszter kiemelt, így csak a 64-es táblán kapcsolódik be a küzdelembe. Dósa Dániel tavasszal több hetet kihagyott csuklósérülése miatt, s bár már jó ideje teljes értékű munkát végez, figyelnie kell a kezére. „Két szalag szakadt el részlegesen a csuklómban egy verseny előtti bemelegítés során. Még mindig nem százszázalékos, és a balkezesek ellen több olyan akció van, amelyekkel hiába voltam eddig rendre sikeres, olyan szögben kell tartanom a karomat, hogy ilyenkor nyilalló, erős fájdalmat érzek a csuklómban. Az egyetlen gyógymód a pihentetés, jól jön, hogy csak a főtáblán kezdek a vébén” – mondta lapunknak Dósa.

Az ETO FC hosszú hetek várakozása ellenére már az első akadályon fennakadt a Bajnokok Ligájában a Víkingur Reykjavík ellen, így kedd este ott folytatja, ahol tavaly elkezdte, a Konferencialiga második fordulójában. A klubtörténet 67. és 68. nemzetközi kupamérkőzése következik, a zöld-fehéreket először sorsolták össze luxemburgi csapattal. Az Atert Bissen szintén a Bajnokok Ligájában kezdte, a feröeri KÍ ellen esett ki 4–2-es összesítéssel, kettős vereséggel. Luxemburgban a második világháború óta nagy lélekszámú portugál diaszpóra van, s ez nemcsak a válogatott összetételén, hanem a csapatokon is látszik: az Atert Bissen elnöke, Carlos Teixeira, vezetőedzője, Vítor Pereira, valamint játékosállománya jelentős hányada is portugál, vagy kettős állampolgár.

Egy-egy arany- és ezüst-, valamint négy bronzérmet nyertek sportolóink a BOK-csarnokban múlt héten rendezett Polyák Imre–Varga János–Kozma István birkózó-emlékversenyen. Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége szakmai igazgatója értékelte a történteket „Láthattunk biztató jeleket, nem feltétlenül az eredményesség, hanem a teljesítmény és egy-egy skalp miatt. Jó, hogy az utolsó napon ünnepelhettünk aranyérmet, maradt volna bennünk hiányérzet, ha hazai körülmények között ez nem sikerült volna. Összességében elmondható, nem most szerepeltek csúcsformában sportolóink, ebben semmi meglepő sincs, utóalapozást követő időszakban járunk. A legjobb hír, hogy Szőke Alex aranyérmet nyert, ezt nem kell magyarázni, ráadásul ennél meggyőzőbb birkózásra is képes!”

A következő idénytől már a magyar férfi jégkorong-válogatott két hátvédje játszik a brit első osztályban (EIHL), hiszen Garát Zsombor (Nottingham Panthers) után Csollák Márkó is oda igazolt. A 23 éves Csollákot a Coventry Blaze győzte meg a váltásról. A két hátvéd a válogatotton kívül 2020 és 2022 között a MAC HKB Újbuda (mai nevén Budapest Jégkorong Akadémia HC) színeiben is csapattárs volt, így természetesen – az akkor még váltás előtt álló – Csollák megkérdezte Garátot is a tapasztalatairól. „A brit első osztály színvonala valahol az Erste Ligáé és az ICEHL-é között van, előbbinél erősebb, mert kemény fizikai párharcok vannak, utóbbinál valamivel talán gyengébb. Azt gondolom, jó ugródeszka lehet, hogy a jövőben még magasabb szintre jussak” – mondta Csollák

A magyar férfi junior kézilabda-válogatott élén eddigi legnagyobb sikerét érte el Sótonyi László, aki a három évvel ezelőtti vb-ezüst után most Európa-bajnoki címet nyert a korosztályos nemzeti csapattal Romániában. A szövetségi edző lapunknak elmondta: „Tudtuk, hogy a nyolc közé is nehéz lesz bejutni, mert nagyon sűrű és kiegyensúlyozott a mezőny. A sorsolás miatt az is simán megeshet, hogy egy jó csapat kiszorul a nyolcból, így történt a portugálokkal. Mi sem úgy indultunk, hogy a dobogóért is játszhatunk, az alap elhatározásunk a legjobb nyolc volt, de mint mindig, most is volt egy pluszcélunk, a tapasztalatszerzés, és hogy a srácok bárkivel szemben helytálljanak.”

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