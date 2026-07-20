Lionel Scaloni: Szomorú vagyok, de veszíteni is tudni kell
„Szomorú vagyok, de tudom, hogy mindent kiadtunk magunkból. Eljutottunk a döntőig, annak ellenére, hogy sokan nem hittek ebben. Bátrak voltunk az egész tornán, bátrak voltunk ma is. Ezt a meccset elvesztettük és ha tudunk nagyok lenni akkor, amikor nyerünk, akkor veszteni is tudni kell” – kezdte Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány a vb-ezüst után.
„Ne emlékeznének az emberek az ezüstérmesekre? Én emlékszem rájuk, ránk is fognak. Nagyon nehéz most ez, de nagyon büszke vagyok a srácokra” – tette hozzá.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Ferran Torres (106.)
Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)