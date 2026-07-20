Lionel Scaloni: Szomorú vagyok, de veszíteni is tudni kell

„Szomorú vagyok, de tudom, hogy mindent kiadtunk magunkból. Eljutottunk a döntőig, annak ellenére, hogy sokan nem hittek ebben. Bátrak voltunk az egész tornán, bátrak voltunk ma is. Ezt a meccset elvesztettük és ha tudunk nagyok lenni akkor, amikor nyerünk, akkor veszteni is tudni kell” – kezdte Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány a vb-ezüst után.

„Ne emlékeznének az emberek az ezüstérmesekre? Én emlékszem rájuk, ránk is fognak. Nagyon nehéz most ez, de nagyon büszke vagyok a srácokra” – tette hozzá.