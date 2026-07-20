Ferran eldöntötte a hosszabbításban: Argentínát legyőzve másodszor világbajnok Spanyolország

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerző: Ferran Torres (106.)

Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)

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ÖSSZEFOGLALÓ

A világbajnokság legproduktívabb támadósora a vb legjobb védelme ellen: nagyszerű páros csapott össze egymással a New York közeli East Rutherfordban rendezett fináléban az elődöntőig 19 gólt szerző argentinok és a mindössze egyet kapó spanyolok személyében. A környéket napokon át ellepő füstfelhőnek és a szombaton tomboló viharnak már nyomát sem lehetett látni a Nagy Alma környékén: a mintegy 80 ezres nézősereg szikrázó napsütésben foglalta el helyét a stadionban.

Az első félidő meddő spanyol fölényt hozott, a kapura lövésig/fejesig sem jutó argentinok legjobban kemény odalépéseikkel hívták fel magukra a figyelmet: Gonzalo Montiel például lebirkózta Alex Baenát, Alexis Mac Allister pedig odacsúszott Dani Olmónak. A mérkőzést vezető Slavko Vincic türelme akkor fogyott el, amikor a 38. percben Lisandro Martínez hátulról buktatta a kontratámadást vezetni kívánó Mikel Oyarzabalt: a Manchester United hátvédje kapta az első sárga lapot – nem sokkal később egyébként megsérült, így kénytelen volt elhagyni a pályát.

A két kapus közül tehát ebben a játékrészben csak Emiliano Martíneznek akadt dolga, akit a meccs elején Lamine Yamal tett próbára egy közeli, bal alsó sarok felé tartó lapos lövéssel, a félidő előtt nem sokkal pedig Oyarzabal egy távoli próbálkozással.

Eközben a lelátón világbajnoki döntőhöz méltó szurkolás dübörgött. Ha a közel kétharmados többségben lévő argentinok rákezdtek, beleremegtek a széksorok. A spanyolok ugyanakkor igyekeztek felvenni velük a versenyt. A mögött a kapu mögött, amelyet az első félidőben Unai Simón védett, a dobosok mellett egy harsány trombitás vezette a buzdítást. A szurkolói dalok nemzetközi örökzöldjei mellett néha meglepően virtuóz irányokat vett: egyszer még Dmitrij Sosztakovics 2. dzsessz szvitjére is rákezdett. Sajnálhatta, hogy nem volt a közelben a halftime show-ban dirigáló, nemzetközi hírű venezuelai karmester, Gustavo Dudamel, aki könnyen lehet, munkát ajánlott volna neki a New York-i filharmonikusoknál.

Az általa vezetett zenekar produkcióját a félidei show-ban is élvezhettük, rajtuk kívül fellépett többek között a BTS, illetve Burna Boy, Justin Bieber, Madonna és Shakira is.

A rendhagyó módon mintegy 25 percesre nyúló szünet után gyors spanyol helyzettel indult a második játékrész: Alex Baena vette célba a kaput 18 méterről, Emiliano Martínez hárított. Spanyolország némileg aktívabbá vált, miközben Argentína továbbra sem mutatott fel semmilyen látványos megoldást a pályán. Lionel Scaloni a 70. percre már az ötödik cseréjét is elhasználta, igyekezve életet lehelni haloványan futballozó csapatába. A futballtörténelem legidősebb, vb-döntőben szereplő mezőnyjátékosává váló Lionel Messit és társait is hatékonyan fedezte a spanyol védelem. A legnagyobb elismerést Marc Cucurella megoldásai váltották ki a szurkolók köréből: a balbekk szerelései, felszabadításai után többször is felhangzott a „Cucu-cucurella, paellát eszik” kezdetű dal, amelyet maga a játékos énekelt és tett híressé hazája 2024-es Eb-győzelmének ünneplése során.

Luis de la Fuente válogatottja közel járt ahhoz, hogy igazán drámai módon, a rendes játékidő hosszabbításában döntse el a világbajnoki trófea sorsát: Nico Williams távoli bombája után Martínez nagyot védett, majd Lamine Yamal 22 méteres szabadrúgását is bravúrral hárította. Eközben azonban két buta szabálytalanság következtében megfogyatkozott Argentína: Enzo Fernández még a 83. percben heves reklamálásért kapott sárgát – azt sérelmezte, Rodri szabálytalankodott vele szemben –, tíz perccel később már másodszor figyelmeztették, mert egy gyorsvonat lendületével belerohant Pau Cubarsíba, aki látványos röppálya után ért földet.

A legutóbbi öt világbajnoki döntőből négy nem dőlt el a rendes játékidőben, és ezúttal is hosszabbítás következett. Kicsivel ennek kezdete után Pedri a mérkőzés addigi legnagyobb helyzetét készítette elő: balról érkező beadása nyomán Nico Williams szabadon fejelhetett, Emiliano Martínez azonban kitornászta a bal felső sarok felé tartó labdát. Három perccel később már az argentin hálóban kötött ki a labda, Williams kipattantóból szerzett találatát a szlovén játékvezető azért nem adta meg, mert a támadás során Mikel Merino földre vitte Otamendit.

A spanyol szurkolók dühösen vették tudomásul az ítéletet, sokan a VAR-vizsgálatot jelző kézmozdulatot mutogatva igyekeztek javaslatot tenni a játékvezetőnek, hogy nézze vissza az esetet. Vincic ezt nem tette meg, kevéssel ezután azonban a drukkerek minden dühe elszállt: a hosszabbítás második félidejét (világbajnoki címet érő) góllal kezdte Spanyolország! Pedro Porro jobbról érkező ívelése után Williams megnyert egy fejpárbajt Nahel Molinával szemben, ezzel a kaputól nyolc méterre helyezkedő Ferran Torreshez továbbított, aki a léc alá zúdított! 1–0

A vörös-sárgába öltözött lelátórészeken azonnal repülni kezdtek a kalapok, a söröspoharak – többen még vicces kinézetű, göndör parókájukat is a tömegbe dobták. Egymást korábban nem ismerő emberek ugrottak egymás nyakába, majd kezdtek közös örömtáncba. Még javában tartott ünneplésük, amikor Torres Lamine Yamal indítása után ziccerből is bevette a kaput, mivel azonban a Barcelona csatára hajszál híján, de lesen volt, nem változott az állás az eredményjelzőn.

Hogy nem nőtt tovább a spanyol előny, adott némi reményt Argentínának, a vb során többször is remekül hajrázó csapat kétségbeesett támadásai azonban nem vezettek eredményre: Merino Messi távoli lövése és Senesi közeli próbálkozása után is hatalmasat mentett, Giuliano Simone bombája pedig kapu fölé szállt.

Az idő végül letelt, Slavko Vincic a sípjába fújt: Spanyolország megérdemelten nyerte meg az Argentína elleni döntőt, megszerezve – 2010 után – történelme második világbajnoki címét.

A lefújás után egy időre elszabadultak az indulatok a pályán, Paredes nekiment Gavinak, fellökte, amiért ő is piros lapot kapott. Aztán megnyugodtak a kedélyek, és miközben a spanyol játékosok többsége az argentinokat vigasztalta, a lelátón a Viva Espana című örökzöldre kezdődött meg az ünneplés.

FŐBB STATISZTIKÁK

Lövések/fejesek: 20 – 2

Kaput eltalált kísérletek: 12 – 0

Várható gól (xG): 1.94 – 0.20

Labdabirtoklás: 65% : 35%

Szögletek: 9 – 4

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A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni