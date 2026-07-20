Fieszta, tánc és viccelődések – csaknem kétmillióan ünnepelték a vb-győztes spanyolokat Madridban
A spanyolok délután érkeztek meg Madridba. Elsőként a csapatkapitány Rodri szállt ki a gépből a vb-trófea társaságában aztán jöttek a stábtagok és a többi játékos is.
Először a politikai képviselők üdvözlik a játékosokat, akiket Luis de la Fuente szövetségi kapitány és a csapatkapitányok kísérnek. A hétórás utat követően volt egy kis pihenőidejük a spanyoloknak, utána a madridi ünnepség a Zarzuela-palotában kezdődött, ahol a spanyol delegációt VI. Fülöp király és Letizia királyné fogadta Leonor hercegnő és Zsófia spanyol infánsnő kíséretében. „Biztosan fáradtak vagytok, de milyen csodálatos fáradtság ez! Gratulálok. Igazán hosszú és kalandos út volt. Hosszú volt az út, de a győzelem igazán nagyszerű. Néhány zúzódással és fáradtan érkeztetek, de mi ez mind ahhoz képest, hogy hazahoztátok a kupát? Kibírtátok a kritikák, kitartást és merészséget mutattatok, aztán ötvöztétek a technikát az ésszel, a türelemmel és a szívetekkel, hűek maradtatok a saját stílusotokhoz és ahhoz a jellegzetes rendszerhez. Tizenhat évvel később, amikor néhányatok még csak csecsemő volt, Spanyolország nektek köszönhetően ismét világbajnok lett. 2026-ban, akárcsak 2010-ben, ismét eléri a csúcsot” – mondta a spanyol király.
VI. Fülöp király hozzátette: „Amikor a válogatott játszik, mindannyian játszunk. Emlékeztek? Egy egész ország a csapat. Nos, most, hogy nyertetek, egész Spanyolországért nyertetek. Kiváltság és öröm volt számunkra, hogy láthattunk benneteket a döntőben játszani, és hogy veletek együtt ünnepelhettük azt a pillanatot, amikor felemeltétek a kupát, valamint hogy hazatérésetekkor üdvözölhettünk benneteket, egész Spanyolország hatalmas hálájával. Sok ünneplés vár még rátok a fáradtság ellenére is, de élvezni fogjátok. Élvezzetek ki minden másodpercet, minden pillantást, minden mosolyt, dalt vagy könnycseppet. Értékeljétek minden tapsot, minden csókot és ölelést, amit ma és még hosszú ideig kapni fogtok. Megérdemlitek. Gratulálunk!”
Ezt követően Pedro Sánchez elnök fogadta a spanyol válogatott tagjait a Moncloa-palotában. Az AS megírta, hogy a játékosok egyénenként 4000 eurós (1.5 millió forint) ruhában vettek részt az ünnepségen. A hivatalos kötelezettségek után megindult a buszos felvonulás. A spanyol válogatott szokás szerint nyitott tetejű busszal ment körbe Madridban, bemutatva a vb-trófeát a spanyoloknak. Az útvonal a Moncloától indult és a Cibelesnél ért véget, a 35 fokos meleg ellenére órákkal a csapat érkezése előtt megtelt a tér.
Az elnöki látogatás után a játékosok kaptak egy kis időt átöltözni, és megindulhatott a felvonulás. Természetesen a táncolás, az éljenzés és a szurkolók köszöntése közepette számos apró érdekesség színesette a programot. A spanyol játékosok Gavi és az argentin Paredes mérkőzés utáni összetűzésére emlékeztek meg egy molinóval, a buszból kilógó Ferran Torrest eltalálta egy fa ága, Marc Cucurella eljátszotta, hogy odadobja a vb-trófeát az erkélyen álló spanyoloknak, Lamine Yamal meg egy koronával a fején pózolt a „csillagok együtt ragyonak feliratú buszon.” Ferran egyébként a „Make Spain Great Again”, azaz tegyük naggyá Spanyolországot feliratú piros sapkával szúrt oda Donald Trumpnak.
A busz végülis délies késéssel közel két órával később érkezett meg a Cibeleshez, de ez sem a szurkolókat, sem a táncoló játékosokat nem zavarta. Madridban a spanyol információk szerint csaknem kétmillió szurkoló ünnepelt a válogatottal. A Cibeles szökőkútnál becslések szerint 120 ezer szurkoló jelent meg.
Már beesteledett, mire a játékosok megérkeztek és egymás után színpadra léptek. A játékosok közül Mikel Oyarzabal, a torna legjobbjának választott Rodri és a döntőben győztes gólt szerző Ferran Torres jelent meg hatalmas üdvrivalgás közepett, természetesen minden játékos saját bevonuló számot kapott.
„Köszönjük Spanyolországnak, hogy támogat minket, és hogy itt van velünk. Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy 26 fantasztikus emberrel rendelkezünk, akik kiváló futballisták, a világ legjobbjai. Megtiszteltetés számomra, hogy irányíthatom őket, és hogy ezt a pillanatot megoszthatom az edzői stábommal. Együtt erősebbek vagyunk, ezt ne felejtsétek el. Éljen Spanyolország” – mondta a színpadon Luis de la Fuente szövetségi kapitány.
A csapatkapitány Rodri is megszólalt: „Olyan egyszerű volt, mintha a Coca-Cola Kupát nyertük volna meg és nem a világbajnokságot. És hányat nyertünk már? Ezek a srácok itt egyszerűen fantasztikusak, és nem is tudom, mit mondhatnék még. Szeretnék megemlékezni egy számomra nagyon fontos személyről, egy olyan játékosról, akit méltánytalanul bíráltak, és aki ma már a spanyol labdarúgás történelmének része: Ferranról.”