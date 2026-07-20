Fieszta, tánc és viccelődések – csaknem kétmillióan ünnepelték a vb-győztes spanyolokat Madridban

A spanyolok délután érkeztek meg Madridba. Elsőként a csapatkapitány Rodri szállt ki a gépből a vb-trófea társaságában aztán jöttek a stábtagok és a többi játékos is.

👋✈️ Aterriza en Madrid el avión de la Selección: LOS CAMPEONES YA ESTÁN EN ESPAÑA para celebrar el segundo Mundial



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👉 https://t.co/2CzZvtaP8z — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 20, 2026

Először a politikai képviselők üdvözlik a játékosokat, akiket Luis de la Fuente szövetségi kapitány és a csapatkapitányok kísérnek. A hétórás utat követően volt egy kis pihenőidejük a spanyoloknak, utána a madridi ünnepség a Zarzuela-palotában kezdődött, ahol a spanyol delegációt VI. Fülöp király és Letizia királyné fogadta Leonor hercegnő és Zsófia spanyol infánsnő kíséretében. „Biztosan fáradtak vagytok, de milyen csodálatos fáradtság ez! Gratulálok. Igazán hosszú és kalandos út volt. Hosszú volt az út, de a győzelem igazán nagyszerű. Néhány zúzódással és fáradtan érkeztetek, de mi ez mind ahhoz képest, hogy hazahoztátok a kupát? Kibírtátok a kritikák, kitartást és merészséget mutattatok, aztán ötvöztétek a technikát az ésszel, a türelemmel és a szívetekkel, hűek maradtatok a saját stílusotokhoz és ahhoz a jellegzetes rendszerhez. Tizenhat évvel később, amikor néhányatok még csak csecsemő volt, Spanyolország nektek köszönhetően ismét világbajnok lett. 2026-ban, akárcsak 2010-ben, ismét eléri a csúcsot” – mondta a spanyol király.

VI. Fülöp király hozzátette: „Amikor a válogatott játszik, mindannyian játszunk. Emlékeztek? Egy egész ország a csapat. Nos, most, hogy nyertetek, egész Spanyolországért nyertetek. Kiváltság és öröm volt számunkra, hogy láthattunk benneteket a döntőben játszani, és hogy veletek együtt ünnepelhettük azt a pillanatot, amikor felemeltétek a kupát, valamint hogy hazatérésetekkor üdvözölhettünk benneteket, egész Spanyolország hatalmas hálájával. Sok ünneplés vár még rátok a fáradtság ellenére is, de élvezni fogjátok. Élvezzetek ki minden másodpercet, minden pillantást, minden mosolyt, dalt vagy könnycseppet. Értékeljétek minden tapsot, minden csókot és ölelést, amit ma és még hosszú ideig kapni fogtok. Megérdemlitek. Gratulálunk!”