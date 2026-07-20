Rodri és a spanyolok átvették az aranyakat, s magasba emelhették a trófeát

A döntő lefújása után a pálya közepén felépített pódiumhoz Gianni Infantino FIFA-elnök és Donald Trump az Egyesült Államok elnöke érkezett a díjátadóra. Elsőként a szlovén Slavko Vincic vezette játékvezetői csapatot díjazták, plakett helyett ezúttal érmet kaptak a nyakukba.

A torna legjobb fiatal játékosát is most jelentették be: Pau Cubarsi vehette át az elismerést.

A világbajnokság legjobb kapusának Unai Simónt választották, övé tehát az Aranykesztyű.

Az egész világbajnokság legjobb játékosának Rodrit találták az ítészek.

A gólkirály Kylian Mbappé lett 10 találattal – igaz, ő most nem volt jelen.

A három spanyol díjazott (balról): Pau Cubarsí, Rodri és Unai Simón (Fotó: Getty Images)

Az egyéni elismerések után pedig szólították Argentínát, s a döntő vesztesét a minden bizonnyal a válogatottól visszavonuló Lionel Messi vezette a pódiumhoz az érmek átvételéhez. Messi az érem átvétele után arrébb sétált, s könnyezve figyelte az ünnepség hátralévő részét.

Messi nyakában az ezsütérem, arcán a szomorúság (Fotó: AFP)

Ami a spanyolok éremátvételével folytatódott: egyesével, mezszám szerinti növekvő sorrendben szólították a játékosokat, elsőként Unai Simón nyakába került az érem, a 16-os Rodri kimaradt, ő ugyanis Luis de la Fuente után, csapatkapitányként utolsóként kapta meg az aranyat. A trófeát pedig Infantino és Trump közösen vitték az ünneplő spanyol csapat elé, s végül adták át Rodrinak, aki a levegőbe lökte a serleget, s ezzel hatalmas fieszta vette kezdetét az East Rutherford-i stadion gyepén – s ki tudja, hogy mikor és hol lesz vége...

MESSI SÍRÁSÁTÓL RODRI KUPAEMELÉSÉIG

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferras Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerző: Ferran Torres (106.)

Kiállítva: E. Fernández (90+3., Argentína), Paredes (a lefújás után, Argentína)