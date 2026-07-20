Rodri és a spanyolok átvették az aranyakat, s magasba emelhették a trófeát
A döntő lefújása után a pálya közepén felépített pódiumhoz Gianni Infantino FIFA-elnök és Donald Trump az Egyesült Államok elnöke érkezett a díjátadóra. Elsőként a szlovén Slavko Vincic vezette játékvezetői csapatot díjazták, plakett helyett ezúttal érmet kaptak a nyakukba.
A torna legjobb fiatal játékosát is most jelentették be: Pau Cubarsi vehette át az elismerést.
A világbajnokság legjobb kapusának Unai Simónt választották, övé tehát az Aranykesztyű.
Az egész világbajnokság legjobb játékosának Rodrit találták az ítészek.
A gólkirály Kylian Mbappé lett 10 találattal – igaz, ő most nem volt jelen.
Az egyéni elismerések után pedig szólították Argentínát, s a döntő vesztesét a minden bizonnyal a válogatottól visszavonuló Lionel Messi vezette a pódiumhoz az érmek átvételéhez. Messi az érem átvétele után arrébb sétált, s könnyezve figyelte az ünnepség hátralévő részét.
Ami a spanyolok éremátvételével folytatódott: egyesével, mezszám szerinti növekvő sorrendben szólították a játékosokat, elsőként Unai Simón nyakába került az érem, a 16-os Rodri kimaradt, ő ugyanis Luis de la Fuente után, csapatkapitányként utolsóként kapta meg az aranyat. A trófeát pedig Infantino és Trump közösen vitték az ünneplő spanyol csapat elé, s végül adták át Rodrinak, aki a levegőbe lökte a serleget, s ezzel hatalmas fieszta vette kezdetét az East Rutherford-i stadion gyepén – s ki tudja, hogy mikor és hol lesz vége...
MESSI SÍRÁSÁTÓL RODRI KUPAEMELÉSÉIG
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferras Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Ferran Torres (106.)
Kiállítva: E. Fernández (90+3., Argentína), Paredes (a lefújás után, Argentína)
A 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1. SPANYOLORSZÁG (Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao) Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia) Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia) Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente)
2. ARGENTÍNA (Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország) Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország) Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate) Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország) Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni)
3. ANGLIA (Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City) Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City) Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa) Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa) Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német))
4. Franciaország
5. Norvégia
6. Belgium
7. Marokkó
8. Svájc
9. Mexikó
10. Kolumbia
11. Brazília
12. Egyesült Államok
13. Portugália
14. Kanada
15. Egyiptom
16. Paraguay
17. Hollandia
18. Németország
19. Elefántcsontpart
20. Horvátország
21. Japán
22. Ausztrália
23. Kongói DK
24. Ghána
25. Ecuador
25. Dél-Afrika
27. Svédország
28. Ausztria
29. Bosznia-Hercegovina
30. Algéria
31. Szenegál
32. Zöld-foki-szigetek
33. Irán
34. Dél-Korea
35. Törökország
36. Skócia
37. Uruguay
38. Szaúd-Arábia
39. Csehország
40. Új-Zéland
41. Katar
42. Curacao
43. Panama
44. Jordánia
45. Haiti
46. Üzbegisztán
47. Tunézia
48. Irak