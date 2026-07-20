Csalódást keltő németek és várakozásokat felülmúló norvégok – öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat
POZITÍV MEGLEPETÉSEK
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Spanyolország 0–0, Uruguay 2–2, Szaúd-Arábia 0–0
Legjobb 32 között: Argentína 2–3 – hosszabbítás után
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt helyezés: 45., –
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után (zárójelben a korábbi helyezés): 64. (67.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 32.
Azóta éri kritika a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), amióta kiderült, hogy 48 csapat részvételével rendezik meg a világbajnokságot. Azonban a kiscsapatok közül volt olyan, amely történetével, labdarúgóival és játékával is méltó része volt a tornának. Ezek közül is kiemelkedik Zöld-foki-szigetek, amely Spanyolország ellen még a zárt védekezésének – és a szerencséjének – köszönhetően szerzett pontot, utána viszont egy másik világbajnok, Uruguay ellen a gólok is megjöttek ráadásul a Szaúd-Arábia elleni döntetlennek köszönhetően továbbjutottak a csoportból Laros Duartéék. Argentína ellen sem vallott szégyent Zöld-foki-szigetek, sőt! Az afrikai együttes kétszer is egyenlített, és a harmadik gól után a hosszabbítás végén is beszorította a saját kapuja elé Messiéket. Zöld-foki-szigetek tehát egyik meccsén sem kapott ki a rendes játékidőben, ebből háromszor korábbi világbajnok ellenféllel szemben, Vozinháék joggal jelentkezhetnének a torna legnagyobb meglepetéscsapata címre.
EGYIPTOM
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Belgium 1–1, Új-Zéland 3–1, Irán 1–1
Legjobb 32 között: Ausztrália 1–1 – tizenegyesekkel 4–2
A nyolcaddöntőben: Argentína 2–3
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 23., 15.
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 24. (29.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 15.
Egy másik afrikai csapatnak, Egyiptomnak is Argentína jelentette a végállomást, csak egy körrel később. Mohamed Szalahék rögtön a Belgium ellen elért döntetlennel jelezték, hogy nem szabad leírni őket. Ezt követően Új-Zélandot egygólos hátrányból fordítva verték meg az egyiptomiak, ráadásul Szalah is betalált. A csoportkör zárásánál inkább Egyiptomra nézve volt hízelgő az 1–1-es döntetlen, de így is csoportmásodikként (Belgium mögött rosszabb gólkülönbséggel) történetük során másodszor – 1934 óta először – továbbmentek a csoportból. Ausztrália ellen már nehezebben ment, mint Új-Zéland ellen, de a tizenegyespárbaj után meglett a fáraók történetének első vb-győzelme az egyenes kiesés szakaszban. Ráadásul majdnem Argentínával is elbánt az afrikai csapat: Messi büntetőt hibázott, míg Ibrahim és Ziko révén két góllal vezetettek az afrikaiak. Azonban ez is kevés volt... Argentína 13 perc alatt három gólt szerzett a hajrában, Egyiptom kiesett, de így is büszke lehet teljesítményére.
SVÁJC
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Katar 1–1, Bosznia-Hercegovina 4–1, Kanada 2–1
Legjobb 32 között: Algéria 2–0
A nyolcaddöntőben: Kolumbia 0–0 – tizenegyesekkel 4–3
A negyeddöntőben: Argentína 1–3 – hosszabbítás után
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 13., 10.
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 14. (19.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 8.
Nem az volt a listánk fő követelménye, hogy egy csapat drámai körülmények között kiessen Argentínával szemben, azonban a hősi halált halt Svájc is a pozitív csalódások közé került. A Katar elleni betli után a bosnyákok és a társházigazda kanadaiak elleni akadályt is teljesítette Murat Yakin csapata. Az egyenes kieséses szakaszban Algériát simán, Kolumbiát tizenegyesekkel búcsúztatta Svájc, így 1954 óta először, története során negyedszer eljutott a negyeddöntőig. Argentína viszont már Svájcnak is nagy falat volt, vagy mondhatni Breel Embolo piros lapja sokba került. Összefoglalva: a világranglistán 19. Svájc sem kapott ki a rendes játékidőben, és beállította legjobb szereplését, ez mindenképp megér egy helyet a listán.
NORVÉGIA
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Irak 4–1, Szenegál 3–2, Franciaország 1–4
Legjobb 32 között: Elefántcsontpart 2–1
A nyolcaddöntőben: Brazília 2–1
A negyeddöntőben: Anglia 1–2 – hosszabbítás után
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 9., 9.
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 19. (31.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 5.
Norvégia már nem Argentína ellen vérzett el, sőt egy nagy dél-amerikai csapatot (Brazíliát) a norvégok csíptek el a legjobb 16 között. A csoportkörben Irak és Szenegál ellen is sziporkázott Erling Haaland, aki aztán – a teljes kezdővel együtt – pihenőt kapott Franciaország ellen. A terv bevált, mert utána Elefántcsontpart ellen győztes gólt szerzett, a Brazília elleni továbbjutásból pedig duplával vette ki a részét. Norvégia korábban csak háromszor szerepelt világbajnokságon, és egyszer sem nyert meccset az egyenes kieséses szakaszban, ellenben most kettőt és Haaland is hozta formáját: öt meccsen hét gólt szerzett első világbajnokságán. Persze a torna előtt is sokan sötét lónak nevezték a norvég csapatot, de még ezt is sikerült felülteljesíteni az északiaknak, akik ráadásul nem voltak messze az angolok legyőzésétől sem.
MAROKKÓ
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Brazília 1–1, Skócia 1–0, Haiti 4–2
Legjobb 32 között: Hollandia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2
A nyolcaddöntőben: Kanada 3–0
A negyeddöntőben: Franciaország 0–2
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 10., 5.
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 6. (7.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 7.
A katari elődöntő után már talán senkit sem lepett meg a marokkói csapat játékereje. A magasabb elvárások azonban nem okoztak problémát az afrikai csapatnak, amely a csoportkör első mérkőzésén szinte lefocizta Brazíliát, mégha a győzelem nem is jött össze. Skócia ellen aztán egy korai gól döntött, míg Haiti négyet kapott. Marokkó később Hollandia ellen is fölényben játszott, mégis csak egy 91. perces góllal sikerült hosszabbításra menteni a meccset, tizenegyesekkel viszont továbbjutottak az afrikaiak. Kanadán a második félidőben átrohantak Hakimiék, hogy aztán – négy évvel ezelőtthöz hasonlóan – ezúttal is Franciaország jelentse a végállomást. Marokkó tehát több nagy skalpot is begyűjtött és büszke lehet teljesítményére, még akkor is, ha a franciák ellen mindössze egy kaput eltaláló lövéssel és 0.14-es várható gólértékkel (xG) zárt.
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NEGATÍV MEGLEPETÉSEK
TÖRÖKORSZÁG
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Ausztrália 0–2, Paraguay 0–1, Egyesült Államok 3–2
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 14.
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 27. (22.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 35.
Norvégia mellett sötét lónak tekintették sokan Törökországot is. A 2002-es bronzérem óta most először vb-re kijutó török válogatott azonban Ausztrália és Paraguay ellen is kikapott a csoportkörben. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy Arda Gülerék mindkét meccsen legalább 30-szor, összesen 62-szer próbálkoztak kapura lövéssel, de a gól csak nem jött össze. A társházigazda Egyesült Államok elleni mérkőzés így az előzetes várakozásokkal ellentétben nem a csoportelsőségről szólt, a mindkét csapat számára tét nélküli meccset végül a 98. percben szerzett góllal húzták be a törökök, akik ennek ellenére biztosan nem így képzelték el történelmük harmadik világbajnokságát.
NÉMETORSZÁG
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Curacao 7–1, Elefántcsontpart 2–1, Ecuador 1–2
A legjobb 32 között: Paraguay 1–1 – tizenegyesekkel 3–4
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 7., –
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 12. (10.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 18.
Németország alaposan bekezdett, és hét gólt rámolt be Curacao kapujába. Azonban itt meg is állt a négyszeres vb-győztes tudománya. Elefántcsontpart ellen a csereként beálló Deniz Undav a duplájával még megmentette a németeket (a győztes gólt a 94. percben szerezte), de Ecuador ellen hiába a második perces vezetés, a dél-amerikaiak fordítottak és nyertek. Az egyenes kieséses szakaszban már rögtön az első körben búcsúzott a német válogatott (Paraguaytól kapott ki tizenegyesekkel), amely a 2014-es győzelme után kétszer a csoportkörből sem ment tovább. Ezúttal ez megvolt, de a legjobb 16 közé így sem jutott a FIFA-világranglistán a torna előtt 10. helyen álló Németország...
CSEHORSZÁG
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Dél-Korea 1–2, Dél-Afrika 1–1, Mexikó 0–3
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 28., –
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 48. (40.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 39.
Szerepelhetne Csehország helyett Skócia is a listán. Mindkét csapat esetén alacsony volt az elvárás, de a továbbjutás a legjobb 32 közé reális célnak tűnt. A skótok a brazilokkal és Marokkóval egy csoportba kerülve abban bízhattak, hogy elég lehet Haiti ellen megszerezni a három pontot. A terv papíron működött, a gyakorlatban a rosszabb gólkülönbség miatt nem. A csehek ezzel szemben jóval gyengébb csoportba kerültek, és így is csak egy pontot sikerült gyűjteni, ráadásul a csehek mindegyik meccsükön alulmaradtak várható gólszámot (xG) tekintve. Csehország lett Törökország mellett a másik európai válogatott, amely a 4. helyen végzett csoportjában, ami az alacsony elvárásokhoz képest is nehezen védhető teljesítmény.
BRAZÍLIA
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Marokkó 1–1, Haiti 3–0, Skócia 3–0
Legjobb 32 között: Japán 2–1
A nyolcaddöntőben: Norvégia 1–2
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 5., 6.
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 5. (6.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 11.
A rekordgyőztes brazilok már az első meccs után nyomkodhatták a pánik gombot, de a Marokkó elleni döntetlen után Haiti és Skócia ellen Vinícius Júnior és Matheus Cunha vezérletével könnyed győzelmet arattak a dél-amerikaiak. Japán ellen is megvolt a fölény, de csak a csereként érkező Gabriel Martinelli 95. perces góljának köszönhetően kerülte el a hosszabbítást Carlo Ancelotti csapata. Norvégia ellen aztán sokba került az olasz edző döntése, hogy Bruno Guimaraes végzi el a büntetőt. Az északiak a második félidőben Erling Haaland duplája révén két halálos ütést is bevittek, erre már kevés volt Neymar 100. percben értékesített tizenegyese gyógyírnek. Brazília a 2002-es győzelem óta egy házigazdaként elért negyedik hellyel büszkélkedhet csak. Négy alkalommal a negyeddöntő, ezúttal a legjobb 16 jelentette a végállomást, aminél mindenképpen többet vártak a csapat szurkolói, de az általános közvélemény is.
URUGUAY
EREDMÉNYEK
Csoportkör: Szaúd-Arábia 1–1, Zöld-foki-szigetek 2–2, Spanyolország 0–1
Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 19., –
Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 16. (20.)
Végső helyezés a 2026-os tornán: 37.
Egy másik többszörös győztes dél-amerikai csapat, Uruguay is leszerepelt. Persze Valverdéék esetén nem volt elvárás sem a legjobb négy, de még a legjobb nyolc elérése sem. Azonban a csoportkörben Szaúd-Arábiát és a Zöld-foki-szigeteket sem sikerült felülmúlni és így a csoportban csak a harmadik helyen végzett a csapat, és a megszerzett két pontjával nem jutott tovább. A kétszeres aranyérmes Uruguay egymás után másodszor nem jutott tovább a csoportkörből, ez volt a 15. vb-jük, de csak a negyedik, amelyet győzelem nélkül zártak, legutóbb 2002-ben történt hasonló. Persze a keret messze nem volt olyan erős, mint a Dél-Afrikában negyedik helyet szerző csapat, de erre a három mérkőzésre nehéz nem hatalmas csalódásként visszaemlékezni.
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