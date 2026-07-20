Csalódást keltő németek és várakozásokat felülmúló norvégok – öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat

POZITÍV MEGLEPETÉSEK

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

EREDMÉNYEK

Csoportkör: Spanyolország 0–0, Uruguay 2–2, Szaúd-Arábia 0–0

Legjobb 32 között: Argentína 2–3 – hosszabbítás után

Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt helyezés: 45., –

Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után (zárójelben a korábbi helyezés): 64. (67.)

Végső helyezés a 2026-os tornán: 32.

Azóta éri kritika a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), amióta kiderült, hogy 48 csapat részvételével rendezik meg a világbajnokságot. Azonban a kiscsapatok közül volt olyan, amely történetével, labdarúgóival és játékával is méltó része volt a tornának. Ezek közül is kiemelkedik Zöld-foki-szigetek, amely Spanyolország ellen még a zárt védekezésének – és a szerencséjének – köszönhetően szerzett pontot, utána viszont egy másik világbajnok, Uruguay ellen a gólok is megjöttek ráadásul a Szaúd-Arábia elleni döntetlennek köszönhetően továbbjutottak a csoportból Laros Duartéék. Argentína ellen sem vallott szégyent Zöld-foki-szigetek, sőt! Az afrikai együttes kétszer is egyenlített, és a harmadik gól után a hosszabbítás végén is beszorította a saját kapuja elé Messiéket. Zöld-foki-szigetek tehát egyik meccsén sem kapott ki a rendes játékidőben, ebből háromszor korábbi világbajnok ellenféllel szemben, Vozinháék joggal jelentkezhetnének a torna legnagyobb meglepetéscsapata címre.

Vozinha hamar a világbajnokság sztárjává vált (Fotó: Getty Images)

EGYIPTOM

EREDMÉNYEK

Csoportkör: Belgium 1–1, Új-Zéland 3–1, Irán 1–1

Legjobb 32 között: Ausztrália 1–1 – tizenegyesekkel 4–2

A nyolcaddöntőben: Argentína 2–3

Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 23., 15.

Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 24. (29.)

Végső helyezés a 2026-os tornán: 15.

Egy másik afrikai csapatnak, Egyiptomnak is Argentína jelentette a végállomást, csak egy körrel később. Mohamed Szalahék rögtön a Belgium ellen elért döntetlennel jelezték, hogy nem szabad leírni őket. Ezt követően Új-Zélandot egygólos hátrányból fordítva verték meg az egyiptomiak, ráadásul Szalah is betalált. A csoportkör zárásánál inkább Egyiptomra nézve volt hízelgő az 1–1-es döntetlen, de így is csoportmásodikként (Belgium mögött rosszabb gólkülönbséggel) történetük során másodszor – 1934 óta először – továbbmentek a csoportból. Ausztrália ellen már nehezebben ment, mint Új-Zéland ellen, de a tizenegyespárbaj után meglett a fáraók történetének első vb-győzelme az egyenes kiesés szakaszban. Ráadásul majdnem Argentínával is elbánt az afrikai csapat: Messi büntetőt hibázott, míg Ibrahim és Ziko révén két góllal vezetettek az afrikaiak. Azonban ez is kevés volt... Argentína 13 perc alatt három gólt szerzett a hajrában, Egyiptom kiesett, de így is büszke lehet teljesítményére.

Mohamed Szalah egy góllal és két gólpasszal segítette az egyiptomi menetelést (Fotó: Getty Images)

SVÁJC

EREDMÉNYEK

Csoportkör: Katar 1–1, Bosznia-Hercegovina 4–1, Kanada 2–1

Legjobb 32 között: Algéria 2–0

A nyolcaddöntőben: Kolumbia 0–0 – tizenegyesekkel 4–3

A negyeddöntőben: Argentína 1–3 – hosszabbítás után

Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 13., 10.

Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 14. (19.)

Végső helyezés a 2026-os tornán: 8.

Nem az volt a listánk fő követelménye, hogy egy csapat drámai körülmények között kiessen Argentínával szemben, azonban a hősi halált halt Svájc is a pozitív csalódások közé került. A Katar elleni betli után a bosnyákok és a társházigazda kanadaiak elleni akadályt is teljesítette Murat Yakin csapata. Az egyenes kieséses szakaszban Algériát simán, Kolumbiát tizenegyesekkel búcsúztatta Svájc, így 1954 óta először, története során negyedszer eljutott a negyeddöntőig. Argentína viszont már Svájcnak is nagy falat volt, vagy mondhatni Breel Embolo piros lapja sokba került. Összefoglalva: a világranglistán 19. Svájc sem kapott ki a rendes játékidőben, és beállította legjobb szereplését, ez mindenképp megér egy helyet a listán.

Embolo piros lapja sokba került Svájcnak (Fotó: Getty Images)

NORVÉGIA

EREDMÉNYEK

Csoportkör: Irak 4–1, Szenegál 3–2, Franciaország 1–4

Legjobb 32 között: Elefántcsontpart 2–1

A nyolcaddöntőben: Brazília 2–1

A negyeddöntőben: Anglia 1–2 – hosszabbítás után

Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 9., 9.

Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 19. (31.)

Végső helyezés a 2026-os tornán: 5.

Norvégia már nem Argentína ellen vérzett el, sőt egy nagy dél-amerikai csapatot (Brazíliát) a norvégok csíptek el a legjobb 16 között. A csoportkörben Irak és Szenegál ellen is sziporkázott Erling Haaland, aki aztán – a teljes kezdővel együtt – pihenőt kapott Franciaország ellen. A terv bevált, mert utána Elefántcsontpart ellen győztes gólt szerzett, a Brazília elleni továbbjutásból pedig duplával vette ki a részét. Norvégia korábban csak háromszor szerepelt világbajnokságon, és egyszer sem nyert meccset az egyenes kieséses szakaszban, ellenben most kettőt és Haaland is hozta formáját: öt meccsen hét gólt szerzett első világbajnokságán. Persze a torna előtt is sokan sötét lónak nevezték a norvég csapatot, de még ezt is sikerült felülteljesíteni az északiaknak, akik ráadásul nem voltak messze az angolok legyőzésétől sem.

Erling Haaland a világbajnokságon is termelte a gólokat (Fotó: Getty Images)

MAROKKÓ

EREDMÉNYEK

Csoportkör: Brazília 1–1, Skócia 1–0, Haiti 4–2

Legjobb 32 között: Hollandia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2

A nyolcaddöntőben: Kanada 3–0

A negyeddöntőben: Franciaország 0–2

Szubjektív erősorrendünkön elfoglalt hely: 10., 5.

Helyezés a FIFA-világranglistán a világbajnokság után: 6. (7.)

Végső helyezés a 2026-os tornán: 7.

A katari elődöntő után már talán senkit sem lepett meg a marokkói csapat játékereje. A magasabb elvárások azonban nem okoztak problémát az afrikai csapatnak, amely a csoportkör első mérkőzésén szinte lefocizta Brazíliát, mégha a győzelem nem is jött össze. Skócia ellen aztán egy korai gól döntött, míg Haiti négyet kapott. Marokkó később Hollandia ellen is fölényben játszott, mégis csak egy 91. perces góllal sikerült hosszabbításra menteni a meccset, tizenegyesekkel viszont továbbjutottak az afrikaiak. Kanadán a második félidőben átrohantak Hakimiék, hogy aztán – négy évvel ezelőtthöz hasonlóan – ezúttal is Franciaország jelentse a végállomást. Marokkó tehát több nagy skalpot is begyűjtött és büszke lehet teljesítményére, még akkor is, ha a franciák ellen mindössze egy kaput eltaláló lövéssel és 0.14-es várható gólértékkel (xG) zárt.