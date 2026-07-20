Ezért nem megy Amerikába: Pécsi Ármin kölcsönbe az osztrák bajnokságba kerülhet – sajtóhír

Amint arról hírt adtunk, a Liverpool FC magyar válogatott kapusa, Pécsi Ármin nem utazik el Szoboszlai Dominikékkal a „vörösök” amerikai túrájára. Az Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst Facebook-bejegyzéséből fény derült arra, hogy a 21 éves játékos miért nem kapott helyet a tengerentúlra készülő csapatba: a klub egy évre kölcsönadja az osztrák első osztályban szereplő TSV Hartbergnek, ahol minden bizonnyal első számú kapusként számítanak rá.

A hírnek a Gorst platformján kommentáló szurkolók nem feltétlenül örültek, és dicsérték a magyar labdarúgót. „Az első számú kapusunk lesz, amikor Alisson távozik” – jegyezte meg az egyik drukker. „Nagyon jó ez a srác” – írta a másik, míg egy harmadik hozzászóló csak ennyit kérdezett: „Miért?”.