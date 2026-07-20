Nemzeti Sportrádió

Ezért nem megy Amerikába: Pécsi Ármin kölcsönbe az osztrák bajnokságba kerülhet – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.07.20. 19:59
Pécsi Ármin az osztrák első osztályban folytatja? (Fotó: Getty Images)
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Kölcsönadás Pécsi Ármin Liverpool FC Premier League
A Liverpool FC magyar válogatott kapusa, Pécsi Ármin a 2026–27-es idényt kölcsönben az osztrák TSV Hartbergnél tölti majd – írta közösségi oldalán a Liverpool Echo futballszakírója, .

Amint arról hírt adtunk, a Liverpool FC magyar válogatott kapusa, Pécsi Ármin nem utazik el Szoboszlai Dominikékkal a „vörösök” amerikai túrájára. Az Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst Facebook-bejegyzéséből fény derült arra, hogy a 21 éves játékos miért nem kapott helyet a tengerentúlra készülő csapatba: a klub egy évre kölcsönadja az osztrák első osztályban szereplő TSV Hartbergnek, ahol minden bizonnyal első számú kapusként számítanak rá.

A hírnek a Gorst platformján kommentáló szurkolók nem feltétlenül örültek, és dicsérték a magyar labdarúgót. „Az első számú kapusunk lesz, amikor Alisson távozik” – jegyezte meg az egyik drukker. „Nagyon jó ez a srác” – írta a másik, míg egy harmadik hozzászóló csak ennyit kérdezett: „Miért?”.

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Kölcsönadás Pécsi Ármin Liverpool FC Premier League
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