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Százezrek a főtéren, csaknem kétmillióan Madridban – képeken a spanyol válogatott ünneplése
B. A. P.
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2026.07.20. 22:36
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Címkék
foci vb 2026
Spanyolország
spanyol válogatott
A spanyol labdarúgó-válogatott hétfőn Madridban ünnepelte világbajnoki győzelmét.
fotó
2026.07.20.
Így ünnepelte vb-győzelmét a spanyol labdarúgó-válogatott Madridban
foci vb 2026
Spanyolország
spanyol válogatott
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