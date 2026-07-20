Nemzeti Sportrádió

Százezrek a főtéren, csaknem kétmillióan Madridban – képeken a spanyol válogatott ünneplése

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 22:36
Címkék
foci vb 2026 Spanyolország spanyol válogatott
A spanyol labdarúgó-válogatott hétfőn Madridban ünnepelte világbajnoki győzelmét.
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fotó 2026.07.20.

Így ünnepelte vb-győzelmét a spanyol labdarúgó-válogatott Madridban

 

foci vb 2026 Spanyolország spanyol válogatott
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