Augusztus végén, Budaörsön lesz az asztaklitenisz női BL első szakaszának tornája

A Budaörsi SC idén 50 éves asztalitenisz-szakosztálya a közösségi oldalán erősítette meg hétfőn a hírt, amely az európai szövetség (ETTU) honlapján is olvasható.

A női BL első szakaszában két négyes csoportban zajlanak majd a küzdelmek, s a körmérkőzések után a két győztes jut tovább a második szakaszba, amelynek hat klub már automatikusan a tagja.

A házigazda budaörsi csapat a B jelű négyesben szerepel majd az olasz ASD Quattro Mori, a cseh SKST Plus Hodonin és a spanyol Son Cladera TTC-Mallorca társaságában. Az A csoportot az osztrák Linz AG Froschberg, a lengyel Politechnika Rzeszow, a spanyol Miró Ganxets és a horvát STK Dr. Casl alkotja.