Bondár nyolcaddöntős a hamburgi tenisztornán

A világranglistán 97., negyedik helyen kiemelt Bondár Anna nem kezdte jól a japán Ucsidzsima Mojuka (110.) elleni hétfői mérkőzést a hamburgi salakos tenisztornán, rögtön az első játékban elvesztette az adogatását, majd 2:0-s és 3:1-es hátrányba került. Ekkor azonban összekapta magát, sorozatban négy gémet nyert és 5:3-nál már a szettért szerválhatott – sikertelenül. Ucsidzsima egyenlített, de aztán a magyar teniszező fogadóként már le tudta zárni a játszmát, és bő egy óra alatt előnybe került.

A második felvonásban már nagyobb fölényben volt Bondár, egy brékkel 5:2-re ellépett, majd 5:4-nél fogadóként megnyerte az összecsapást, amely 1 óra 59 percig tartott. Bondár a keddi Valentina Steiner (544.)–Noma Noha Akugue (144.) német párharc továbbjutójával találkozik majd a nyolcaddöntőben. A torna másik magyar indulója, a harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna (72.) ugyancsak kedden lép először pályára, az ellenfele az orosz Jelena Pridankina (184.) lesz.

WTA 250-ES TORNA, HAMBURG

EGYES, 1. FORDULÓ

Bondár Anna (4.)–Ucsidzsima Mojuka (japán) 7:5, 6:4