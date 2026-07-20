A Mercedes elismerte, hogy az övé a legerősebb motor – a Red Bull azonnal reagált
Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nagy meglepetésre a Red Bull Forddal közösen gyártott motorját találta a legerősebbnek az ADUO-rendszer keretén belül, míg a mindkét bajnokságot toronymagasan vezető Mercedes hajtásláncának hátrányát több mint 2 százalékra értékelte. Ennek értelmében a német motorgyártó az idei és a következő évre is kapott egy-egy fejlesztési lehetőséget, míg a „vörös bikák” kezét megkötötték.
Az osztrák csapat a szövetség felé is jelezte az nemtetszését, és az első mérési szakasz adatainak újraértékelését kérte. Noha hivatalos bejelentés azóta sem érkezett, a hétvégén rendezendő Magyar Nagydíjjal már a második periódus zárul le, amit a versenyt követő két héten belül kell közölnie az FIA-nak az istállók felé.
Az új erősorrendet nagy várakozás előzi meg, különösen annak tükrében, hogy továbbra is a Mercedes mororja tűnik a legerősebbnek, és ezt a német istálló csapatfőnöke, Toto Wolff is elismerte motorérzékeny spái forduló után. „Csapatként a legjobbra törekszünk. Miénk a legerősebb motor, olyan autónk van, amelyekkel győzelmeket lehet szerezni, és mindenki mindent megtesz, hogy minimalizáljuk a hibákat, de így is megesik, hogy valami elromlik, mert emberek vagyunk.”
Wolff kijelentése mellett természetesen a Red Bullt irányító Laurent Mekies sem ment el szó nélkül. „Totónak igaza van. Én is úgy vélem, hogy a Mercedesé a legerősebb motor. Ezen a hétvégén is jelentős előnyük volt az egyenesekben. De nem ez az első ilyen hétvége. A legtöbb hétvégém előnyben vannak, és ezen a pályán ez még inkább kiütközött. Meglátjuk, mi fog történni. A második értékelési időszak a Magyar Nagydíjjal zárul le. Majd kiderül.”
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.944
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.990
|Időmérő
|1. Antonelli 1:44.361
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00