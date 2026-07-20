„Akkor kezdődött, amikor Marko Nikolics elhagyta a klubot” – Boban Nikolov szerint ezért indult el a Videoton a lejtőn

Boban Nikolov 2018 februárjáról 2021 januárjáig volt a Videoton játékosa, első idényében bajnoki címet nyert a csapattal, a másodikban Magyar Kupát.

„Marko Nikolics talán pályafutásom legjobb edzője volt. Amikor elhagyta a klubot, a csapat elindult a lejtőn, a vezetőség pedig rengeteg rossz döntést hozott. Úgy érzem, eljött az ideje, hogy megszólaljak, és elmondjam, szerintem miért jutott oda a klub, ahol most tart – mondta a 31 éves középpályás a feol.hu-nak adott interjújában, aki szerint a szerb szakember Danko Lazovics (2018 nyaráig volt a Vidi futballistája) javaslatára érkezett Székesfehérvárra. – Danko volt a magyar bajnokság legjobb játékosa, és az ő segítségével került a klubhoz Marko Nikolics. Lazovics bement a tulajdonoshoz, és azt mondta: ha idehozzák Markót, megnyerik a bajnokságot, ha pedig nem, az idény végén távoznak. A klub vezetői beleegyeztek, Marko pedig egyéves szerződést írt alá. Egyetlen fontos kikötése volt: teljes kontrollt szeretett volna a játékoskeret kialakítása felett, mert a saját taktikájához olyan futballistákra volt szüksége, akiket ő választott ki. Ennek később komoly jelentősége lett.”

Az északmacedón játékos ki is fejtette, mi történt Nikolics és a klub, elsősorban Kovács Zoltán akkori sportigazgató között, ami aztán az edző távozásához vezetett.

„A bajnokság megnyeréséig minden rendben volt, majd bejutottunk az Európa-liga csoportkörébe is. A vezetőedző ezután szeretett volna még egy játékost, hogy ismét tökéletesen működhessen a taktikája. Addig Kovács mindig azt a futballistát szerződtette, akit Marko kért, és ezek a döntések rendre beváltak. Ezúttal azonban végül egy olyan játékos érkezett, akit a vezetőedző nem szeretett volna – árulta el Nikolov, akinek az elmondása szerint Nikolics egy gyors, védekezésben is erős játékost szeretett volna. A vezetőség állítólag ígéretet tett arra, hogy teljesíti a kérését, később azonban a szakmai stáb már a sajtóból értesült arról, hogy más futballista érkezik. – Ez nagyon rosszul érintette őt és Dankót is. Ők teljesítették, amit korábban megígértek: megnyertük a bajnokságot, Marko szerződését pedig három évvel meghosszabbították. Nem akart itt megállni, fejlődni szeretett volna, és olyanná tenni a Videotont, amilyenné később a Ferencváros vált. Nem csak egyszer akarta megnyerni a bajnokságot és kijutni Európába. A mi mentalitásunk a Balkánon más: számunkra rendkívül fontos az adott szó. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem az a játékos érkezett, akit Marko kért, megromlott a kapcsolata a vezetőséggel. Szerintem ez volt a legnagyobb hiba, amelyet elkövettek.”

„Úgy éreztem, a vezetőség arra várt, hogy jöjjön egy rosszabb eredmény vagy egy gyengébb időszak, amely után elküldhetik az edzőt. Marko olyan ember, aki nem tud együtt dolgozni valakivel, aki korábban támogatja, majd egyik pillanatról a másikra a háta mögött olyan játékost szerződtet, akit ő nem kért. Csak azokért a döntésekért akart felelősséget vállalni, amelyeket ő maga hozott meg. Ráadásul az általa kiszemelt futballista olcsóbb lett volna, és kevesebb fizetést is kért volna. Nem tudom, Kovács miért döntött így, ezt neki kellene megválaszolnia” – tette hozzá az 52-szeres északmacedón válogatott játékos.

Nikolics távozása után Joan Carrillo ült le a kispadra, aki szerinte nem kedvelte a Balkánról érkezett labdarúgókat a csapatnál. A spanyol edző rövid ideig volt a klubnál, Márton Gábor követte, aki Nikolov nagyon okos, jó embernek ismert meg, és eleinte a kapcsolatuk is jó volt, azonban ez megváltozott, s elmondta, csalódott benne és a sportigazgatóban is.

„Decemberben nem játszottam, közben pedig hazautaztam Észak-Macedóniába az édesapámhoz, aki koronavírussal került kórházba. Közel volt ahhoz, hogy meghaljon, de szerencsére az orvosok megmentették. Nagyon nehéz időszak volt ez számomra. A vezetőedző és a sportigazgató azonban egyszer sem hívott fel, hogy megkérdezze, mi történt, és hogyan van az édesapám. Ez nagyon rosszulesett. Szerettem volna a csapatnál maradni, mert imádtam a klubot, a várost és mindent, ami a Videotont körülvette. Ők is azt mondták, hogy szeretnék, ha maradnék, Kovács Zoltán pedig a téli szünetben felhívott, és megállapodtunk a folytatásról. Amikor azonban januárban visszatértem Magyarországra, már azt közölte velem, hogy Márton Gábor nem számít rám, ezért menjek kölcsönbe. Én azt mondtam, hogy maradok, és megküzdök a helyemért. Erre azt válaszolta: rendben, de tudjam, hogy az edző már nem kedvel engem. Végül a Lecce jelentkezett értem, kifizetett körülbelül 300 ezer eurót, és távoztam.”

Nikolov a fizetésekről is beszélt, melyek szerinte később nagyon megugrottak: „Miután elhagytam a csapatot, Kovács Zoltán is távozott, Sallói István pedig olyan játékosokat igazolt, akik havi 50-60 ezer eurót (akkori árfolyamon kb. 17.5-21 millió forint – a szerk.) kerestek. Amikor Markóval megnyertük a bajnokságot, a legmagasabb fizetések 15-20 ezer euró (kb. 5-7 millió forint – a szerk.) körül voltak. Később olyan futballisták érkeztek, akik ennek a többszörösét keresték, mégsem értek el eredményeket. A csapat tovább haladt a lejtőn, amit nagyon nehéz volt látnom.”

A klub jelenlegi helyzetéről is szót ejtett, szerinte a Vidi ismét elindult a jó irányba, több jó döntést is hoztak a klubnál, Nikolics Nemanja kinevezését is annak látja: „Ő a legprofibb játékos, akivel valaha együtt futballoztam, de ennél is fontosabb, hogy tiszta szívből szereti a Videotont. Szüksége lesz egy kis időre, de úgy gondolom, ez volt a helyes döntés a klub számára. Remélem, minél hamarabb visszajutnak az élvonalba, mert a város és a szurkolók is megérdemlik. Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy a csapat jelenleg a másodosztályban szerepel. Mindez azonban akkor kezdődött, amikor Marko elhagyta a klubot.”

A Vardar Szkopje középpályása (aki a 2023–2024-es idényben Kisvárdán játszott) nem zárja ki, hogy egyszer ismét magára ölti a Vidi mezét. Elárulta, hogy a klub legutóbbi NB I-es idényében konkrétan szóba került a visszatérése.

„Amikor a csapat legutóbb az élvonalban szerepelt, 2025 januárjában felvetődött, hogy visszatérek Székesfehérvárra. Beszéltem is a vezetőséggel, végül azonban nem igazoltak le. Most elsősorban magyar játékosokra építenek, de ha visszajutnak az NB I-be, lesz egy jó koncepciójuk, és megkeresnek, akkor elképzelhető, hogy visszatérek. Soha ne mondd, hogy soha” – vélekedett Nikolov.



