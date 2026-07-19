Nemzeti Sportrádió

Mindenki kapaszkodjon meg: így eszi a pizzát Lionel Messi

K. D.K. D.
2026.07.19. 19:09
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Lionel Messi foci vb 2026 vb-döntő pizza
A vb-döntő előtt egy kis horror. Lionel Messi pizzarendelése: paradicsom, hagyma, oregánó, olíva. Sajt nélkül. Szósz nélkül.

 

Lionel Messi foci vb 2026 vb-döntő pizza
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