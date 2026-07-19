Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: két negyeddöntő a magyar fiataloktól az utánpótlás Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.19. 17:43
null
Címkék
ifjúsági és serdülő Európa-bajnokság Fegyver Zsófia utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz Varga Botond
Az ifjúságiak között fiú egyesben Varga Botond, míg serdülő leány párosban Fegyver Zsófia jutott el a negyeddöntőig a portugáliai korosztályos asztalitenisz Európa-bajnokságon.

Elmaradt a magyar éremszerzés az ifjúsági és serdülőkorú asztaliteniszezők portugáliai Gondomarban megrendezett Európa-bajnokságán.

Ehhez alapvetően ketten jártak igazán közel a mieink közül, az U19-es korosztályból Varga Botond, míg az U15-ösöknél Fegyver Zsófia szerepelt a legjobban.

, míg az U15-ösöknél  szerepelt a legjobban.

Az idősebbek között fiú egyesben nem az a Lei Balázs jutott a legmesszebb, akitől előzetesen remélni lehetett (egyesben már a 64 között kiesett, míg párosban a 16 között búcsúzott), hanem Varga Botond, aki sorrendben svájci, osztrák, bosnyák és román játékost verve (hármat ebből szettveszteség nélkül) jutott el a legjobb nyolcig, ahol aztán a Spincity Sportegyesület ígérete öt szettben kikapott a bolgár Yoan Velicskovtól a négy közé jutásért.

Mindeközben a fiatalabb korosztályban Fegyver Zsófia (Asztalitenisz Sport Klub Szeged) leány párosban – a román Kariss Serban oldalán – volt csak egyetlen lépésre a dobogós helyezésektől. A magyar-román duó kiemeltként egy ukrán egység sima legyőzésével indított a 32 között, majd a következő körben Fegyverék a franciákat is felülmúlták, utána a negyeddöntőben viszont a Kobosz, Nawrocka lengyel kettős megállította őket. Egyesben Fegyver a 32 között kapott ki. 

Az ifjúsági lányoknál egyesben legjobb magyarként Nagy Rebeka és Nagy Judit jutott a legtovább, és egyaránt a 32 között szenvedett vereséget. 

Serdülő fiú párosban Gilicz Bálint az osztrák Joshua Sams oldalán a nyolcaddöntőben esett ki.

Fegyver Zsófia a serdülők között párosban jutott el a legjobb nyolcig az Eb-n Forrás: ETTU

Korábban a csapatversenyben sem termett sok babér a mieinknek, miután egyik magyar együttesnek sem sikerült bejutnia a legjobb nyolc közé. Az ifjúsági lányok a 9., a fiúk a 11. helyen zártak, míg a serdülő lányok a 15., a fiúk pedig csak a 19. helyet szerezték meg, utóbbiak ezzel visszaestek a második divízióba.

Legutóbb 2023-ban, Gliwicében fordult elő, hogy a magyar küldöttség érem nélkül végezzen az ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságon.

A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

(Kiemelt képen: Varga Botond Forrás: ETTU)

ifjúsági és serdülő Európa-bajnokság Fegyver Zsófia utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz Varga Botond
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: nyolcadik lett az U20-as férfiválogatott a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
5 órája

Vízilabda: Görögországban készül a vb-re az U16-os fiúválogatott

Utánpótlássport
10 órája

Atlétika: Emmanuel Sophia ezüstérmes 400 méteren a rieti U18-as Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Torna: Horváth Áron nyert egyéni összetettben a junioroknál Linzben

Utánpótlássport
23 órája

Triatlon: Kropkó Jázmin aranyérmes a junior aquatlon Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 18:49

Asztalitenisz: Varga Botond negyeddöntős az ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 18:25

Kosár: a 7. helyért játszhatnak az U20-as fiúk a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 17:54

Kosárlabda: legyőzte a németeket az U18-as leányválogatott Tenerifén

Utánpótlássport
Tegnap, 10:37