Csank János, korábbi szövetségi kapitány: – Érdekes helyzetben vagyok, hiszen kedvelem a spanyol futballt, ugyanakkor Lionel Messi játékát is. Nem vagyok szurkoló, mind a két válogatott szimpatikus, meglehet, kilencven perc alatt nem dől el a párharc. Hatalmas taktikai harcot hozhat a mérkőzés, az egyéniségek szerepe döntő lesz, kíváncsi vagyok, Messi bírja-e, hogy neki kell hoznia a meccset. Bármilyen eredményt el tudok képzelni, nálam mind a két csapat világbajnok, még ha Argentína menet közben ezt nem is mutatta meg.

Nagy Antal 32-szeres válogatott labdarúgó: – Eredetileg francia–brazil döntőt vártam, utána az angoloknak szurkoltam, de nem a szimpátiám döntött… Az argentin játékosok annyira erőszakosak, olyan idegesítő futballt játszanak, hogy kíváncsi vagyok, Spanyolország meddig bírja… Ha meg kell neveznem, melyik válogatottat érzem esélyesebbnek, a spanyolt mondanám, egyértelműen rokonszenvesebb a futballja, ebből következik, hogy minden bizonnyal Argentína lesz a világbajnok.

Juhász Roland 95-szörös válogatott labdarúgó: – A torna előtt nagy esélyt láttam arra, hogy Spanyolország és Franciaország jut el a döntőig, ám gyerekkorom óta szurkolok az argentinoknak, így örülök a párosításnak. Ahogyan a spanyol válogatott futballozott a francia ellen, az a csapatvédekezés magasiskolája, hihetetlenül alázatos volt valamennyi futballista, láthattuk, miért tartják nagyon sokan őket a vb favoritjának. Jó meccset várok, Spanyolországot esélyesebbnek érzem, nagy kérdés, hogy a labdabirtoklási fölényük mennyit vesz majd ki az argentin játékosokból.

Stieber Zoltán 26-szoros válogatott labdarúgó: – Kiegyenlített döntőt várok. A címvédő argentinok bebizonyították, hogy a legélesebb meccseken is képesek a legjobb teljesítményüket nyújtani, ellenük sohasem lehet biztosra menni. A torna előtt a spanyolokat vártam az első helyre, továbbra is kitartok mellettük, szerintem ők lesznek a világbajnokok. A játékuk rendkívül meg­győző, nekik szurkolok.

Rudolf Gergely 28-szoros válogatott labdarúgó: – Sajnálom hogy nem a franciák jutottak tovább az elődöntőből, bár el kell ismerni, megérdemelten nyertek ellenük a spanyolok. A döntőben Spanyolország győzelmét várom annak ellenére, hogy az argentinoknál szerepel a világ valaha volt legjobb labdarúgója, Lionel Messi – igaz, az elődöntőben mintha a fáradtság jelei mutatkoztak volna rajta, két gólpassz ide vagy oda. Az biztos, hogy Argentína keményen játszik majd a döntőben, játékosai az utolsó pillanatig küzdenek.

Kovács Béla 1-szeres válogatott labdarúgó: – Kiélezett, szoros mérkőzésre számítok. Az olaszok hiányában most nincs olyan csapat, amelynek igazán szurkolnék, viszont a spanyolok teljesítménye is dicséretre méltó, de az argentinoknál azt a csapategységet, szenvedélyt, alázatot és csupa szív játékot láttam, ami nagyon meggyőzőnek tűnt. Többször is bizonyították, vesztes helyzetből is képesek fordítani, éppen ezért argentin győzelmet várok, ám úgy hiszem, a rendes játékidőben nem dől el a mérkőzés, a hosszabbításban pedig Argentína szerzi meg a győzelmet.

Kuznyecov Szergej, DVTK és az ETO korábbi edzője: – Két, a labdarúgásban különböző játékfilozófia találkozik a döntőben, s ez egy szoros, zárt meccset eredményez majd. Biztos vagyok benne, hogy labdabirtoklás tekintetében a spanyolok lesznek jobbak, mindez a pálya támadó harmadában alkalmazott különböző rotációs mozgásoknak tudható be. Az argentinok nyilván az eddigi meccseiken alkalmazott, labdaszerzések utáni gyors akciók vezetésével próbálkoznak majd. Mindezek ellenére a spanyolok kettő-egyes győzelemmel nyerik meg a világbajnokságot.

Perl Zoltán, a Falco válogatott kosárlabdázója: – Örülök, hogy Argentína bejutott a döntőbe, hiszen a kedvenc válogatottam – természetesen a magyar mellett. Nem volt a legnehezebb a sorsolása, de így sem volt sima az útja a fináléig, többször hátrányból fordított, ami mutatja, mennyire egységes, mentálisan erős. Lionel Messi pedig egyszerűen zseniális, 39 évesen ilyen teljesítményt nyújtani… Élvezzük, amíg láthatjuk a pályán! Spanyolország is teljesen megérdemelten jutott döntőbe, meccs­ről meccsre jobban játszott. A védekezése parádés, nemcsak kevés gólt kap, helyzetet is alig enged az ellenfélnek. Az egész csapat együtt mozog a letámadásnál, mindenki pontosan tudja, mit kell csinálnia. A döntőtől azt várom, hogy mindkét együttes óvatosan kezd, nem lesz sok helyzet, úgyhogy kulcsfontosságú, ki használja ki jobban az egy-egy adódó lehetőséget.

Takács-Kiss Virág, a Valencia válogatott kosárlabdázója: – Remélem, gólokban gazdag, közönségszórakoztató mérkőzést láthatunk. A spanyolok szerintem a toronymagas esélyes franciák ellen bizonyították, bárkit képesek legyőzni. Az argentinok pedig Lionel Messivel a soraikban és nem mellesleg címvédőként érkeznek a döntőbe, ami biztosan önbizalmat ad nekik. Az lesz a kulcs, ki tudja a saját „komfortfociját” játszani. Bízom benne, hogy a spanyoloknak sikerül, és ők lesznek a világbajnokok.

Stipsicz Bence, a Fehérvár válogatott jégkorongozója: – A vébé legszimpatikusabb csapata a spanyol, tetszik, ahogyan játszik, az első találkozóján kívül az összes többit uralta, az argentinok pedig valahogy mindig továbbküzdötték magukat az utolsó percekben. A világbajnokság előtt azt gondoltam, a franciák és a spanyolok vívják a döntőt, de ez a párosítás a négy között jött össze. Szerintem a finálét játékban a spanyolok uralják, de hogy ez az eredményben is megmutatkozik-e, az már nem biztos, hiszen a másik oldalon ott van Lionel Messi, aki bármikor el tud dönteni egy-egy csúcstalálkozót.

Nagy Péter, a férfi röplabda-válogatott szövetségi kapitánya: – Noha a mérkőzéseket nem néztem, az eredményeket figyelemmel kísértem. Nem vagyok nagy fociszakértő, azt hallottam, hogy a spanyolok esélyesebbek valamivel, de szerintem az argentinok győznek a rendes játékidőben 2–1-re.

Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvető: – A legtöbb meccset, amely nem hajnali időpontban kezdődött, megnéztem. A német válogatottnak drukkoltam, de elég hamar elköszönt, utána Bayern-szurkolóként Harry Kane miatt az angolokkal szimpatizáltam. A döntőben Spanyolországot tartom esélyesnek, mert technikailag jobbnak tűnik, viszont Argentína győzelmét várom. Amikor egy csapat háromszor is feláll hátrányból, azt már nem lehet csak a bírókra fogni, nagyon jó játékosok alkotják, köztük egy varázslóval. A titkuk szerintem az, hogy jobban akarnak nyerni, mint az ellenfél, ami vasárnap vb-címet jelent nekik.