Nemzeti Sportrádió

Észt rali: Sami Pajari első futamgyőzelmét szerezte

2026.07.19. 18:04
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Sami Pajari nyerte az Észt ralit (Fotó: Getty Images)
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rali Sami Pajari Észt rali
Sami Pajari, a Toyota finn versenyzője nyerte meg a Tartuban és környékén rendezett, vasárnap véget érő Észt ralit, a világbajnokság idei kilencedik futamát, s jelenleg harmadik helyen áll az összetettben.

Finn győzelemmel ért végét a Tartuban és környékén rendezett Észt rali, a világbajnokság kilencedik 2026-os futama, amelyen Sami Pajari diadalmaskodott. A 2021-ben junior-világbajnok, 24 éves versenyzőnek ez pályafutása első sikere a legmagasabb kategóriában.

Pajari és navigátora, Marko Salminen mögött a márkatárs Oliver Solberg és Elliott Edmondson svéd, brit duója lett a második, míg harmadikként a Hyundai csapat francia duója, Adrien Formaux és Alexandre Coria zárt.

Az összetettbeli éllovas Elfyn Evans, a Toyota brit licenccel versenyző walesi pilótája csak hatodik lett Észtországban, de mivel legközelebbi üldözője, a japán Kacuta Takamoto (Toyota) csupán a 21. helyen végzett, Evans előnye 25 pontra nőtt az ázsiai riválissal szemben, a harmadik Pajari lemaradása pedig 33 pont.

A 14 viadalból álló idei vb-szezon következő, 10. futamát Finnországban rendezik meg két hét múlva.

ÉSZT RALI, a RALI-VB 9. FUTAMA
Végeredmény 19 gyorsasági szakasz (301.8 km) után
1. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota GR Yaris Rally1) 2:31:16.5 óra
2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota GR Yaris Rally1) 19.5 mp h.
3. Adrien Formaux, Alexandre Coria (francia, Hyundai i20 N Rally1) 53.8 mp h.
Az összetett állása 9 futam után (még 5 van hátra): 1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 177 pont, 2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 152, 3. Pajari, Salminen 144

 

rali Sami Pajari Észt rali
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