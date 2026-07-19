Észt rali: Sami Pajari első futamgyőzelmét szerezte

Finn győzelemmel ért végét a Tartuban és környékén rendezett Észt rali, a világbajnokság kilencedik 2026-os futama, amelyen Sami Pajari diadalmaskodott. A 2021-ben junior-világbajnok, 24 éves versenyzőnek ez pályafutása első sikere a legmagasabb kategóriában.

Pajari és navigátora, Marko Salminen mögött a márkatárs Oliver Solberg és Elliott Edmondson svéd, brit duója lett a második, míg harmadikként a Hyundai csapat francia duója, Adrien Formaux és Alexandre Coria zárt.

Az összetettbeli éllovas Elfyn Evans, a Toyota brit licenccel versenyző walesi pilótája csak hatodik lett Észtországban, de mivel legközelebbi üldözője, a japán Kacuta Takamoto (Toyota) csupán a 21. helyen végzett, Evans előnye 25 pontra nőtt az ázsiai riválissal szemben, a harmadik Pajari lemaradása pedig 33 pont.

A 14 viadalból álló idei vb-szezon következő, 10. futamát Finnországban rendezik meg két hét múlva.

ÉSZT RALI, a RALI-VB 9. FUTAMA

Végeredmény 19 gyorsasági szakasz (301.8 km) után

1. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota GR Yaris Rally1) 2:31:16.5 óra

2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota GR Yaris Rally1) 19.5 mp h.

3. Adrien Formaux, Alexandre Coria (francia, Hyundai i20 N Rally1) 53.8 mp h.

Az összetett állása 9 futam után (még 5 van hátra): 1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 177 pont, 2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 152, 3. Pajari, Salminen 144