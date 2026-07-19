A román másodosztályban folytatja Bobál Gergely – hivatalos

Bobál Gergely a tavaszi idényt a Gyirmót FC-nél töltötte az NB III-ban, 13 bajnokin egyszer volt eredményes. A 30 éves támadó nem marad a másodosztályba feljutó csapatnál, és Romániában folytatja pályafutását, az Unirea Slobozia már be is jelentette az érkezését.

Bobál a 2020–2021-es idény után áll újra légiósnak, akkor a portugál élvonalbeli Nacionalban futballozott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Cserkuti-Németh Olivér (Nagykanizsa – kölcsönből vissza), Medgyes Sinan (Kisvárda), Novák Csanád (Szeged-Csanád GA), Papp Lőrinc (Kispest-Honvéd II – kölcsönbe)

Távozott: Bobál Gergely (Unirea Slobozia – Románia), Hudák Dávid (?), Hudák Martin (KBSC), Kovács Dominik (?), Tömösvári Bálint (Csákvár), Vincze Ádám (?)