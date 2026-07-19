Nemzeti Sportrádió

A román másodosztályban folytatja Bobál Gergely – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.19. 16:32
null
Bobál Gergely (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Címkék
Unirea Slobozia légiósok Gyirmót Bobál Gergely
A román labdarúgó-bajnokság első osztályából kieső Unirea Slobozia a közösségi oldalain jelentette be Bobál Gergely szerződtetését.

Bobál Gergely a tavaszi idényt a Gyirmót FC-nél töltötte az NB III-ban, 13 bajnokin egyszer volt eredményes. A 30 éves támadó nem marad a másodosztályba feljutó csapatnál, és Romániában folytatja pályafutását, az Unirea Slobozia már be is jelentette az érkezését.

Bobál a 2020–2021-es idény után áll újra légiósnak, akkor a portugál élvonalbeli Nacionalban futballozott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL
Érkezett: Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Cserkuti-Németh Olivér (Nagykanizsa – kölcsönből vissza), Medgyes Sinan (Kisvárda), Novák Csanád (Szeged-Csanád GA), Papp Lőrinc (Kispest-Honvéd II – kölcsönbe)
Távozott: Bobál Gergely (Unirea Slobozia – Románia), Hudák Dávid (?), Hudák Martin (KBSC), Kovács Dominik (?), Tömösvári Bálint (Csákvár), Vincze Ádám (?) 

 

Unirea Slobozia légiósok Gyirmót Bobál Gergely
Legfrissebb hírek

Major Sámuel hatalmas ugrása – a román másodosztály után a bolgár élvonalban

Légiósok
2026.07.17. 18:40

Szoboszlai Dominik: Őrület, milyen gyorsan elszaladt ez a három év!

Légiósok
2026.07.17. 17:07

A Liverpool bejelentette, hosszabbított Szoboszlai Dominikkal

Légiósok
2026.07.17. 16:05

Csongvai Áron számára nyomós érv volt, hogy feljutás esetén a legerősebb ligák egyikében szerepelhet

Légiósok
2026.07.16. 20:26

A bolgár élvonalban kötött ki Major Sámuel – hivatalos

Minden más foci
2026.07.16. 16:26

„Túl hosszú volt a vakáció” – Kerkez már várja, hogy újra együtt dolgozhasson Iraolával

Légiósok
2026.07.15. 16:47

Yaakobishvili Áron a Barcelona felnőttcsapatával kezdte meg a felkészülést

Légiósok
2026.07.13. 19:37

„Tóth Alex a világon a legjobb helyen van!” Komáromi és Mim döntés előtt

Légiósok
2026.07.13. 14:40