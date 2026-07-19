Nemzeti Sportrádió

Jet-ski: hét magyar érem a hazai világversenyen

H. Á.H. Á.
2026.07.19. 19:36
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Fotó: Kis Ákos
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jet-ski Európa-bajnokság jet-ski Magyar Nagydíj jet-ski
Sikeresen zárult a Győrzámoly térségében megrendezett Jet-Ski Magyar Nagydíj, amely idén a felnőtt Európa-bajnokság egyik futamának, valamint az ifjúsági világbajnokságnak adott otthont. A háromnapos világversenyen a magyar válogatott – valamennyi korosztályt és kategóriát figyelembe véve – 3 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett.

A Magyar Nagydíj látványos freestyle-versenynek is otthont adott: a győri belvárosban, a Rába kettős hídja előtt kialakított pályán több ezer néző követte a kontinens legjobb freestyle-versenyzőinek bemutatóit és versenyét. A rendezvény különlegessége volt, hogy a felnőtt Európa-bajnoki futamot és a junior világbajnokságot egyszerre rendezték meg, így Győr és Győrzámoly ismét a nemzetközi jet-ski sport egyik kiemelt központjává vált. A jet-ski versenyeken álló (Ski) és ülő (Runabout) kategóriákban rendeznek futamokat.

A hazai versenyzők több géposztályban is kiváló teljesítményt nyújtottak, és a magyar közönség előtt több dobogós helyezésnek is örülhettek. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a Ski GP4 kategóriában Jászai Csongor, ezüstérmes lett Runabout GP1 kategóriában Kasza György, ugyanebben a versenyszámban a GP4 kategóriában a magyar licensszel szereplő német Michelle Dimov és a Ski GP3-ban Szabó Barnabás. Junior Európa-bajnok lett Ski GP4-ben a magyar licenssszel szereplő szlovák Marvin Bohuslav. Junior világbajnoki címet szerzett a Ski GP 3.2-es kategóriában Bíró Santos Noam, a Ski GP 3.3-ban pedig bronzérmes lett Marvin Bohuslav. 

 

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