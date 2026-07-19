Jet-ski: hét magyar érem a hazai világversenyen

A Magyar Nagydíj látványos freestyle-versenynek is otthont adott: a győri belvárosban, a Rába kettős hídja előtt kialakított pályán több ezer néző követte a kontinens legjobb freestyle-versenyzőinek bemutatóit és versenyét. A rendezvény különlegessége volt, hogy a felnőtt Európa-bajnoki futamot és a junior világbajnokságot egyszerre rendezték meg, így Győr és Győrzámoly ismét a nemzetközi jet-ski sport egyik kiemelt központjává vált. A jet-ski versenyeken álló (Ski) és ülő (Runabout) kategóriákban rendeznek futamokat.

A hazai versenyzők több géposztályban is kiváló teljesítményt nyújtottak, és a magyar közönség előtt több dobogós helyezésnek is örülhettek. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a Ski GP4 kategóriában Jászai Csongor, ezüstérmes lett Runabout GP1 kategóriában Kasza György, ugyanebben a versenyszámban a GP4 kategóriában a magyar licensszel szereplő német Michelle Dimov és a Ski GP3-ban Szabó Barnabás. Junior Európa-bajnok lett Ski GP4-ben a magyar licenssszel szereplő szlovák Marvin Bohuslav. Junior világbajnoki címet szerzett a Ski GP 3.2-es kategóriában Bíró Santos Noam, a Ski GP 3.3-ban pedig bronzérmes lett Marvin Bohuslav.