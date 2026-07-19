Antonelli nem dől hátra; Russell a Mercedest hibáztatja a balesetért

Noha Andrea Kimi Antonelli győzelemre váltotta a pole pozícióját Spa-Francorchamps-ban, és szezonbeli hatodik sikerével 45 pontra növelte az előnyét az egyéni bajnoki összetettben, nem vezetett sima út a dobogó tetejére. Az olasz pilóta ugyanis helyet veszített Charles Leclerc-rel szemben a második virtuális biztonsági autós szakasz alatt, így a pályán kellett megelőznie a remek tempót diktáló ferrarist. A monacói ráadásul a vezetés elvesztése után sem szakadt le a Mercedesről, így a fiatal olasz nyomás alatt teljesítette a verseny utolsó köreit.

„Nagyszerű érzés visszatérni a dobogó tetejére, főleg az elmúlt versenyek nehézségei után. Keményen megküzdöttem ezért a győzelemért. A virtuális biztonsági autós szakasz alatt elveszítettem a vezetést, de végül sikerült visszaszereznem az első helyet. Nehéz győzelem volt, mert Charles végig gyors volt, és magam mögött kellett tartanom őt. A lendület végig megvolt bennem, egyszerűen az eredmény hiányzott.”

„Ma a bajnokság szempontjából kicsit szerencsénk is volt azzal, ahogyan alakultak az események. Pontosan ezért kell kihasználni minden lehetőséget, mert láthattuk, milyen gyorsan meg tud fordulni a helyzet. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy továbbra is jól teljesítsünk, hozzuk az eredményeket, aztán majd az idény végén kiderül, ez mire lesz ez elég.”

Antonelli azon a helyszínen tért vissza a dobogó felső fokára, ahol újoncévében az egyik legrosszabb hétvégéjét teljesítette. Az olasz versenyző tavaly a sprintidőmérőn és a kvalifikáción is kiesett az első szakaszban, és egyetlen pontot sem szerzett. „Természetesen nagyszerű eredmény ez, és egyfajta elégtétel is a tavalyi év után, mert az egy nagyon nehéz időszak volt számomra. Különösen sokat jelent, hogy most sikerült nyernem. Ugyanakkor soha nem lehet hátradőlni, mert korábban is láttuk már, milyen gyorsan tud változni a helyzet.”

Leclerc a silverstone-i győzelem után Spában is harcban volt az első helyért, és ugyan a virtuális biztonsági autós szakasz egyértelműen kedvezett neki, a Ferrari tempója biztató volt a számára kevésbé kedvező pályán. „Egészen a végéig hittem a győzelemben. Kicsit szerencsénk volt azzal, hogy a vsc-fázis a számunkra legjobb pillanatban lépett érvénybe, de a tempónk ettől függetlenül is erős volt. A kemény gumikon volt öt-hat kör, amikor sokat küszködtem az első tengellyel, de aztán valamelyest visszatért a tapadás. Jobban érzem magam az autóban. Még mindig van min dolgoznunk, de egyértelmű az előrelépés.”

A második rajtkockából induló Max Verstappen a rajt után néhány pillanatig vezetett, majd hiába csúszott vissza a harmadik helyre, a pályán egyszer sikerült visszaelőznie Leclerc-t. A virtuális biztonsági autós szakasz ugyanakkor nem játszott a kezére, és összességében úgy tűnt, teljes futamtávon nincs meg a tempója a Mercedes és a Ferrari ellen sem. „Elégedett vagyok az eredménnyel. Minden tőlem telhetőt megtettem a versenyen. Az első etapom egészen erős volt, de a másik valamivel nehezebben alakult.”

„Emellett Kiminek és nekem sem jött ki túl szerencsésen a vsc-fázis. Szerintem nagyon jó eredmény, hogy dobogóra állhattunk. Mindent beleadtam, és úgy gondolom, a harmadik hely reális. Ha nem lett volna a virtuális biztonsági szakasz, valószínűleg harcban lettem volna Leclerc-rel. Összességében elég sima volt a hétvégém, nem történt semmi különös.”

„A versenytempónk rendben volt, bár még mindig kisebb egyensúlyi problémákkal küzdök, ami miatt nem tudok igazán gyors lenni a futamokon. Ettől függetlenül jó hétvégét zártunk, és ezt mindenképpen pozitívumnak tartom” – mondta Verstappen, aki megjegyezte, a Red Bull is örülne a motorfejlesztéseknek, de az AUDO-rendszer ezt nem teszi lehetővé a számára, hogy a „vörös bikák” Forddal közösen épített motorját hozta ki a legerősebbnek a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA).

„Én is örülnék egy motorfejlesztésnek, de ez nem rajtam múlik. Elvileg a miénk a legjobb, de ha megnézzük az időmérős eredményeket, ez nem igazán látszik, nem? Úgyhogy erre nem igazán tudok mit mondani.”

Lewis Hamilton az ötödik rajthelyről vágott neki a versenynek, de nem sokkal az elindulás után összeért George Russell-lel, aminek következtében sérült az első vezetőszárnya, és öt másodperces időbüntetéssel is sújtották. A hétszeres világbajnok bokszkiállása sem alakult simán, eltalálta az egyik szerelőjét, ráadásul a felfordulásban a kért beállítás-változtatás is elmaradt, ami megpecsételte a futam fennmaradó részét. A brit végül a negyedik helyen ért célba, de egy ideig kérdéses volt, hogy megtarthatja-e a pozícióját, a sportfelügyelők ugyanis veszélyes kiengedés gyanújával vizsgálatot indítottak ellene. Az FIA a csapat meghallgatása után 30 ezer eurós pénzbírságot szabott ki, ebből 10 ezer eurót felfüggesztett egy évre.

Hamilton a negyedik helyével újra előrelépett a második pozícióba az egyéni összetettben, igaz, hátránya összességében nőtt Antonellihez képest; 45 pontot kellene ledolgoznia a szezon hátralévő részében. A brit úgy érzi, ha nem töri össze az autót a harmadik edzésen, a győzelemért harcolhatott volna.

Nem mondanám, hogy balszerencsés voltam. Viszont sokat gondolok a szombati hibámra. Teljes felelősséget vállalok azért, hogy végül csak a negyedik helyen zártam, hiszen én okoztam a kárt az autóban. Amikor aztán újjáépítették a kocsit, a felfüggesztésnél valamit nem sikerült megfelelően helyreállítaniuk. Az autó egyensúlya teljesen megváltozott, így az időmérőn jó néhány tizeddel, talán három tizeddel lassabb voltam annál, amire a kocsi képes lett volna.

„A versenyen aztán a baleset és az öt másodperces büntetés miatt még hátrébb kerültem, így az egész olyan volt, mint egy dominóeffektus: minden az én hibámra vezethető vissza. A csapat nagyszerű munkát végez a stratégiával és a kerékcserével. Folyamatosan fejlesztjük az autót, és úgy gondolom, hogy a mai tempónk a sérülés nélkül elég lehetett volna ahhoz, hogy a győzelemért harcoljunk.”

„Ez a hétvége ismét kicsit szerencsétlenül alakult, hasonlóan a silverstone-ihoz, de nagyszerű látni, milyen teljesítményt tudunk pályára vinni, és hogy mennyit javul az autó. További fejlesztéseink is készülnek, ami biztató. Hosszú út áll még előttünk, a jövő héten pedig még magasabb szintre kell emelnem a fókuszomat.”

Russell három versenyhétvége alatt 68 pontról 25 pontra faragta a lemaradását az egyéni összetettben, ám a spái kiesése után nemcsak 50 pontra nőtt a hátránya, hanem a második helyet is elvesztette. A rajt után korábbi csapattársával, Hamiltonnal ütközött össze, de nem hibáztatta, szerinte egyszerűen versenybaleset történt. A Mercedes pilótája emellett rámutatott arra: a szerencsétlen helyzetet az idézte elő, hogy váratlanul visszaesett az akkumulátor teljesítménye.

A probléma nem ott kezdődött. Jól kaptam el a rajtot. Az első kanyar is remekül sikerült, ott voltam közvetlenül Verstappen mögött, de valamilyen oknál fogva az akkumulátor nem kezdett el tölteni az első kanyarban, így a vártnál 35 százalékkal kevesebb energiával jöttem ki a kanyarból. Emiatt a turbóval is problémák adódtak, gyakorlatilag nem volt motorerőm. Az Eau Rouge tetejére úgy értem fel, hogy az akkumulátor teljesen lemerült. Őszintén szólva veszélyes helyzet volt. Három autó is könnyedén elment mellettem. Nem is lett volna szabad ilyen helyzetbe kerülnöm. Ezért vagyok a legdühösebb.

„Még nem láttam a felvételeket a Lewisszal történt incidensről, de elsőre úgy tűnt, egyszerű versenybaleset volt. Nem akarom őt hibáztatni. Ha minden a megszokott módon alakult volna, nem is vele harcoltam volna, hanem Kimiékkel és Maxszal az élen. Mindig történik valami. Egyik probléma jön a másik után. Ez így semmilyen szempontból sem elég jó. Most ismét megpróbálunk mindent a nulláról kezdeni – idén már jó néhányszor megtettük, aztán meglátjuk, mire leszünk képesek.”

Folytatás jövő hétvégén a Magyar Nagydíjjal.

BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1.952 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 11.586 mp h. 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 17.245 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 18.988 mp h. 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 23.307 mp h. 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 24.014 mp h. 8. Gabriel Bortoleto brazil Audi 49.140 mp h. 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 50.406 mp h. 10. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:16.037 p h. 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:16.991 p h. 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:17.523 p h. 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:18.348 p h. 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:34.465 p h. 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:44.684 p h. 16. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:45.856 p h. 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:50.925 p h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1 kör h. 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 25 feladta Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 13 feladta George Russell brit Mercedes 0 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 6 8 12 204 2. Lewis Hamilton 1 5 13 159 3. George Russell 2 5 10 154 4. Charles Leclerc 1 4 11 126 5. Lando Norris – 2 10 103 6. Max Verstappen – 3 10 91 7. Oscar Piastri – 2 9 82 8. Isack Hadjar – – 7 60 9. Pierre Gasly – 1 8 42 10. Liam Lawson – – 8 39 11. Arvid Lindblad – – 7 22 12. Franco Colapinto – – 6 19 13. Oliver Bearman – – 4 18 14. Gabriel Bortoleto – – 3 10 15. Carlos Sainz – – 3 6 16. Alexander Albon – – 2 5 17. Esteban Ocon – – 2 3 18. Fernando Alonso – – 1 1