Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: Szegedre szerződött a Fradi irányítója

V. H. L.V. H. L.
2026.07.19. 16:42
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Fotó: pickhandball.hu
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férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged új igazolások Csörgő Kristóf
Egyéves szerződést kötött az OTP Bank-Pick Szeged a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának huszonkét éves, sokszoros korosztályos válogatott irányítójával, Csörgő Kristóffal – jelentette be hivatalos fórumain a kék-fehér klub.

Magyar irányítóval erősödött az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata: az eddig Ferencvárosban játszó Csörgő Kristóf a 2026–2027-es szezon végéig kötelezte el magát a Tisza-parti egyesülethez – írja a pickhandball.hu.

A szegediek honlapja meg is szólaltatta a 22 éves játékost, aki Mezőkövesden ismerkedett meg a sportág alapjaival, s 2022/2023-as idénytől kezdve az FTC-Green Collect együttesét erősítette. Csörgő alapember volt a korosztályos válogatottakban, a 2022-es ifjúsági Európa-bajnokságon tagja volt a negyedik helyezett magyar csapatnak, sőt a tornán az All Star-gárdába is beválasztották.

Nagyon örültem a Szeged megkeresésének, hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz csatlakozhatok. Fiatalként ez egy óriási lehetőség, hogy egy ilyen csapathoz kerülök és edzhetek velük nap mint nap. Szeretnék minél többet fejlődni, és úgy érzem, ehhez minden adott lesz. Nagyon sokat jelent, hogy ilyen játékosokkal dolgozhatok együtt, ilyen szakmai stáb irányítása mellett készülhetek, és a magas színvonalú körülmények is segítenek abban, hogy napról napra jobb legyek. Nagyon várom, hogy elkezdődjenek az edzések, megismerjem az új csapattársaimat, a stábtagokat és megtapasztalhassam milyen OTP Bank-PICK Szeged mezben pályára lépni az Arénában ilyen remek szurkolótábor előtt” – idézi a szegediek honlapja Csörgő Kristófot.

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férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged új igazolások Csörgő Kristóf
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