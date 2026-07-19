Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatott negyvenhat érmet nyert a sárkányhajó Európa-bajnokságon

2026.07.19. 17:46
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Fotó: sarkanyhajozas.hu
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München sárkányhajó Eb sárkányhajó
A magyar válogatott negyvenhat éremmel a müncheni sárkányhajó Európa-bajnokság összesített éremtáblázatának harmadik helyén végzett.

A 139 versenyzőből álló magyar csapat 18 arany-, 10 ezüst- és 18 bronzérmet szerzett a 22 országot és mintegy 1700 versenyzőt felvonultató müncheni sárkányhajó Európa-bajnokságon.

A hazai szövetség beszámolója szerint a válogatott már az első versenynapon remekül kezdett, amikor hét dobogós helyezést gyűjtött. A folytatásban még magasabb fokozatba kapcsoltak a magyar egységek: a 200 és az 500 méteres versenyszámokban egyaránt 13-13 érmet szereztek, majd a hosszú távú futamokban is újabb 13 dobogós helyezéssel zárták az Eb-t.

 

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