A magyar válogatott negyvenhat érmet nyert a sárkányhajó Európa-bajnokságon

A 139 versenyzőből álló magyar csapat 18 arany-, 10 ezüst- és 18 bronzérmet szerzett a 22 országot és mintegy 1700 versenyzőt felvonultató müncheni sárkányhajó Európa-bajnokságon.

A hazai szövetség beszámolója szerint a válogatott már az első versenynapon remekül kezdett, amikor hét dobogós helyezést gyűjtött. A folytatásban még magasabb fokozatba kapcsoltak a magyar egységek: a 200 és az 500 méteres versenyszámokban egyaránt 13-13 érmet szereztek, majd a hosszú távú futamokban is újabb 13 dobogós helyezéssel zárták az Eb-t.