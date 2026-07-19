Indonéziában folytatja a Ferencváros korábbi légiósa

Stjepan Loncar 2021 nyarán érkezett a Rijekától a Ferencvároshoz, de igazából sosem sikerült alapemberré válnia a zöld-fehéreknél.

A bosnyák középpályást a belga Kortrijknek és a kazah Asztanának is kölcsönadta a budapesti csapat, majd 2024-ben végleg távozott. A 32 NB I-es meccsen hétszer eredményes játékos előbb a Lech Poznanhoz került, majd a horvát Istra vette meg, ahol alapember volt, másfél év alatt 47 meccsen nyolcszor talált be.

A Persija a 2025–2026-os idényben a harmadik helyen zárt, nyolc ponttal lemaradva a bajnok Persibtől.