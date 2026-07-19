Nemzeti Sportrádió

Indonéziában folytatja a Ferencváros korábbi légiósa

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.19. 17:56
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Különleges helyen kötött ki Stjepan Loncar (Fotó: Szabó Miklós)
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Persija Jakarta Persija FC Jakarta Stjepan Loncar
Az indonéz labdarúgó-bajnokságban szereplő Persija a hivatalos felületein számolt be Stjepan Loncar szerződtetéséről.

Stjepan Loncar 2021 nyarán érkezett a Rijekától a Ferencvároshoz, de igazából sosem sikerült alapemberré válnia a zöld-fehéreknél. 

A bosnyák középpályást a belga Kortrijknek és a kazah Asztanának is kölcsönadta a budapesti csapat, majd 2024-ben végleg távozott. A 32 NB I-es meccsen hétszer eredményes játékos előbb a Lech Poznanhoz került, majd a horvát Istra vette meg, ahol alapember volt, másfél év alatt 47 meccsen nyolcszor talált be.

A Persija a 2025–2026-os idényben a harmadik helyen zárt, nyolc ponttal lemaradva a bajnok Persibtől.

Persija Jakarta Persija FC Jakarta Stjepan Loncar
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