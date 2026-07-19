Nem egyszerű a bejutás: több mint 2000 újságíró három órán át várt a sorban – videó

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😱 ¡Más de 2.000 periodistas y 3 horas de cola para entrar en el estadio: lo nunca visto antes de la final!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @guillecasquero @as_tv pic.twitter.com/jWzhzO781z— Diario AS (@diarioas) July 19, 2026
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🤬 Peleas entre periodistas, gritos y silbidos: caos para entrar al estadio ¡Colas de más de 4 horas!@GuilleCasquero#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/Ucxo6Q6yLd— Diario AS (@diarioas) July 19, 2026
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