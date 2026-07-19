Nemzeti Sportrádió

A spanyolok nem változtattak, Scaloni három helyen frissített – a vb-döntő kezdőcsapatai

K. Zs.K. Zs.
2026.07.19. 19:46
Fotó: Getty Images
Címkék
vb 2026 foci-vb 2026 Argentína Spanyolország
A két szövetségi kapitány, Luis de la Fuente és Lionel Scaloni kijelölte a kezdőcsapatokat a magyar idő szerint vasárnap este 9-kor kezdődő Spanyolország–Argentína döntőre, az idei labdarúgó-világbajnokság utolsó mérkőzésére. A spanyoloknál maradt a franciák elleni elődöntőben kezdő tizenegy, az argentinok változtattak az angolok elleni meccshez képest: bekerült Rodrigo De Paul, Nico González és Gonzalo Montiel, azaz Giuliano Simeone, Leandro Paredes és Nahuel Molina ezúttal csak kispados.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 21 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)
A kezdőcsapatok és a tartalékok
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, N. Williams, Ferran Torres, Pino, V. Munoz, B. Iglesias
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, N. González – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Barco, Lo Celso, J. M. López, Medina, Molina, G. Simeone, Paredes, Otamendi, Palacios, Paz, Senesi, Lautaro Martínez, Almada

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