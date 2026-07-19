A spanyolok nem változtattak, Scaloni három helyen frissített – a vb-döntő kezdőcsapatai
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 21 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)
A kezdőcsapatok és a tartalékok
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, N. Williams, Ferran Torres, Pino, V. Munoz, B. Iglesias
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, N. González – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Barco, Lo Celso, J. M. López, Medina, Molina, G. Simeone, Paredes, Otamendi, Palacios, Paz, Senesi, Lautaro Martínez, Almada