Elhárult minden akadály Jürgen Klopp szövetségi kapitánysága elől – sajtóhír

Vasárnap délután a Sky és a Bild is arról számolt be, hogy minden akadály elhárult az elől, hogy Jürgen Klopp legyen a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség (DFB) már korábban bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat az 59 éves szakemberrel, a szervezet képviselői New Yorkban találkoztak Klopp-pal, aki szakértőként dolgozott a világbajnokság idején.

A DFB megállapodott Klopp munkaadójával, a Red Bull-lal is, és a Bild híre szerint a cég végül nem kér lelépési kompenzációt az edzőért, akivel korábban 2029-ig szerződtek. A német lap szerint Kloppot pénteken mutathatják be egy sajtótájékoztatón, az edző 2030-ig írhat alá a német szövetséggel. A DFB egyelőre még nem erősítette meg hivatalos felületein a szerződés tényét. Klopp azt a Julian Nagelsmannt váltja, aki a németek korai vb-kiesése után távozott posztjáról.