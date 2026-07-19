Nemzeti Sportrádió

Elhárult minden akadály Jürgen Klopp szövetségi kapitánysága elől – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.19. 16:15
Német sajtóértesülések szerint minden akadály elhárult Jürgen Klopp (balra) szövetségi kapitánysága elől (Fotó: Getty Images)
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DFB Jürgen Klopp Németország
Egybehangzó német sajtóértesülések szerint Jürgen Klopp mindenben megállapodott a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vezetőségével, így ő váltja Julian Nagelsmannt a szövetségi kapitányi poszton.

Vasárnap délután a Sky és a Bild is arról számolt be, hogy minden akadály elhárult az elől, hogy Jürgen Klopp legyen a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség (DFB) már korábban bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat az 59 éves szakemberrel, a szervezet képviselői New Yorkban találkoztak Klopp-pal, aki szakértőként dolgozott a világbajnokság idején.

A DFB megállapodott Klopp munkaadójával, a Red Bull-lal is, és a Bild híre szerint a cég végül nem kér lelépési kompenzációt az edzőért, akivel korábban 2029-ig szerződtek. A német lap szerint Kloppot pénteken mutathatják be egy sajtótájékoztatón, az edző 2030-ig írhat alá a német szövetséggel. A DFB egyelőre még nem erősítette meg hivatalos felületein a szerződés tényét. Klopp azt a Julian Nagelsmannt váltja, aki a németek korai vb-kiesése után távozott posztjáról.

 

DFB Jürgen Klopp Németország
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