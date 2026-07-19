Nemzeti Sportrádió

Cicipasz 16 hónap után nyert ismét tenisztornát, Rubljov győzött Bastadban

2026.07.19. 17:12
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Cicipasz ismét tornát nyert (Fotó: AFP)
Címkék
ATP Gstaad tenisz Bastad Andrej Rubljov Sztefanosz Cicipasz
A görög Sztefanosz Cicipasz nyerte meg a svájci Gstaadban rendezett, 613 ezer euró (218 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornát; az orosz Andrej Rubljov a svédországi Bastadban diadalmaskodott, a döntőben Luciano Darderit legyőzve, szintén 250-es versenyen.

A 2019-ben ATP-világbajnok játékos – aki 85. a világranglistán, de volt már harmadik is – a vasárnapi fináléban a hetedik kiemelt belga Raphael Collignont (42.) verte meg 2 óra 18 perces csatában 6:4, 6:7 (3–7), 6:3-ra. A 27 éves, kétszeres Grand Slam-döntős Cicipasz a 13. trófeáját gyűjtötte be, előzőleg 16 hónappal ezelőtt, Dubaiban ünnepelhetett.

Nem született meglepetés a svédországi Bastadban rendezett salakos versenyen sem, amelynek fináléjában az 1. és a 2. kiemelt Andrej Rubljov, illetve Luciano Darderi mérkőzött meg egymással. Az 1 óra 18 percig tartó mérkőzés első játszmájában az olasz teniszező a legrosszabbkor, Rubljov 5:4-es vezetésénél vesztette el a saját adogatójátékát, így a szett az oroszé lett, aki a második felvonásban is egyszer brékelt, és 6:4, 6:3-ra megnyerte a meccset.

ATP 250-ES TORNA, GSTAAD (612 620 euró, salak)
DÖNTŐ
Cicipasz (görög)–Collignon (belga, 7.) 6:4, 6:7 (3–7), 6:3

ATP 250-ES TORNA, BASTAD (612 620 euró, salak)
DÖNTŐ
Rubljov (orosz, 1.)–Darderi (olasz, 2.) 6:4, 6:3

 

ATP Gstaad tenisz Bastad Andrej Rubljov Sztefanosz Cicipasz
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