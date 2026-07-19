Újabb látványos terveket mutatott be új stadionjáról az Újpest

Június második felében számoltunk be róla, hogy legfeljebb hat hónapra felfüggesztették az Újpest FC új stadionjának építési engedélyezési eljárását, Ratatics Péter elnök a klub hivatalos honlapján elmondta, hogy ők kezdeményezték a szüneteltetést.

Az Újpest most új fotókat töltött fel a hivatalos honlapjára a stadion látványterveiről, és azt a megjegyzést fűzte hozzá: „Új otthonra lelhetünk.”

A Lila Sector újpesti szurkolói oldal a csapat ankétjáról szóló bejegyzésében arról számolt be: a stadion kapcsán Ratatics arról informálta a közönséget, hogy hamarosan újraindulhat a stadion építési engedélyeztetése, ehhez a politikai döntéshozók „igenjére” vár a vezetés.