Nemzeti Sportrádió

Nagelsmann távozik a német válogatott kispadjáról – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.07.03. 12:09
Jürgen Klopp (háttérben) veheti át Julian Nagelsmann helyét (Fotó: Getty Images)
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A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) hivatalos honlapján bejelentette, hogy a világbajnoki kudarcot követően Julian Nagelsmann szövetségi kapitány és stábja távozik a Nationalelf éléről. Helyére Jürgen Klopp érkezhet.

A DFB közlése szerint Nagelsmann már a vezetőséggel folytatott bizalmas egyeztetésen kérte felmentését tisztségéből. A részvényesek képviselői és a felügyelőbizottság ezt egyhangúlag elfogadta.

A szövetség elnöke, Bernd Neuendorf megköszönte a szakember csaknem hároméves munkáját.

„Julian Nagelsmann rendkívüli elkötelezettséggel és nagy ambícióval dolgozott a válogatott élén. Emellett őszinte, felelősségteljes ember, akit mindannyian nagyra becsülünk” – fogalmazott az elnök.

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A négyszeres világbajnok hiába egyenlített a második félidőben, a győztes gólt nem tudta megszerezni – Tah találatát elvették a hosszabbításban, majd a szétlövés során három német is hibázott.

Nagelsmann így nyilatkozott: „Ez kicsit sem volt könnyű számomra. Mindig a válogatott sikere állt az első helyen, és úgy érzem, egy ilyen csalódás után a csapat megérdemel egy új kezdetet.”

A Bild szerint Nagelsmann a szerződésének felbontásáért hozzávetőleg hétmillió eurós végkielégítésre számíthat.

A német szövetség már megkezdte az új szövetségi kapitány keresését. A közlemény szerint tárgyalások folynak Jürgen Klopp-pal, aki jelezte, hogy nyitott a válogatott irányítására.

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