Nagelsmann távozik a német válogatott kispadjáról – hivatalos

Nagelsmann így nyilatkozott: „Ez kicsit sem volt könnyű számomra. Mindig a válogatott sikere állt az első helyen, és úgy érzem, egy ilyen csalódás után a csapat megérdemel egy új kezdetet.”

A Bild szerint Nagelsmann a szerződésének felbontásáért hozzávetőleg hétmillió eurós végkielégítésre számíthat.

A német szövetség már megkezdte az új szövetségi kapitány keresését. A közlemény szerint tárgyalások folynak Jürgen Klopp-pal, aki jelezte, hogy nyitott a válogatott irányítására.