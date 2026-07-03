Nagelsmann távozik a német válogatott kispadjáról – hivatalos
A DFB közlése szerint Nagelsmann már a vezetőséggel folytatott bizalmas egyeztetésen kérte felmentését tisztségéből. A részvényesek képviselői és a felügyelőbizottság ezt egyhangúlag elfogadta.
A szövetség elnöke, Bernd Neuendorf megköszönte a szakember csaknem hároméves munkáját.
„Julian Nagelsmann rendkívüli elkötelezettséggel és nagy ambícióval dolgozott a válogatott élén. Emellett őszinte, felelősségteljes ember, akit mindannyian nagyra becsülünk” – fogalmazott az elnök.
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Nagelsmann így nyilatkozott: „Ez kicsit sem volt könnyű számomra. Mindig a válogatott sikere állt az első helyen, és úgy érzem, egy ilyen csalódás után a csapat megérdemel egy új kezdetet.”
A Bild szerint Nagelsmann a szerződésének felbontásáért hozzávetőleg hétmillió eurós végkielégítésre számíthat.
A német szövetség már megkezdte az új szövetségi kapitány keresését. A közlemény szerint tárgyalások folynak Jürgen Klopp-pal, aki jelezte, hogy nyitott a válogatott irányítására.