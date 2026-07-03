Nemzeti Sportrádió

Messi újabb rekordokat dönthet meg

V. B.V. B.
2026.07.03. 17:00
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Lionel Messi vb 2026 argentin válogatott

Az argentin válogatott éjfélkor a Zöld-foki-szigetekkel csap össze a legjobb 32 között, s Lionel Messi ezen a meccsen újabb rekordokat dönthet meg. A nyolcszoros aranylabdás támadó lehet az első játékos a történelemben, aki eléri a 30 pályára lépést világbajnokságon, illetve ha betalál, az első labdarúgó lesz, aki eléri a 20 gólos álomhatárt vb-ken.

Emellett ha Messi gólt szerez, akkor zsinórban öt egyenes kieséses szakaszban rendezett összecsapáson talál be (miután a 2022-es tornán egymás után négy meccsen vette be a kaput), amivel csatlakozik Leonidashoz (1934–1938, Brazília), Sárosi Györgyhöz (1934–1938, Magyarország) és Vavához (1958–1962, Brazília).

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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Szombat 0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Lionel Messi vb 2026 argentin válogatott
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