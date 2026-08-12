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„Mindig jelen leszel” – Messi elköszönt édesapjától

H. Á.H. Á.
2026.08.12. 16:00
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(Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi gyász Jorge Messi búcsú
Mint arról beszámoltunk, péntek éjjel 68 éves korában Rosarióban elhunyt Jorge Messi, a nyolcszoros aranylabdás argentin támadó, Lionel Messi édesapja, akitől a 39 éves labdarúgóklasszis hosszú közösségi médiás bejegyzésben búcsúzott el.

„Apa, még mindig nem hiszem el, hogy elmentél. Nem fogtam fel, vagyis inkább nem akarom. Annyira nehéz elképzelni, hogy többé nem látlak, hogy többé nem tudunk beszélni. Tudom, hogy szenvedtél, és hogy ez így a legjobb, de túl korán elmentél. Még annyi mindent kellett volna együtt megélnünk” – kezdte Messi a Facebookon megjelent bejegyzését.

„Nem tudom, mit fogok csinálni nélküled, nem tudom, hogyan tovább. Csak fociztam, és most komolyan kétlem, hogy meddig bírom még. A legelejétől fogva mellettem voltál, olyan kevés idő volt hátra a végéig. Miért nem bírtad ki még egy kicsit, és együtt befejezhettük volna?”

„Apa, barát és ügynök voltál. Mindig az voltál, akinek minden helyzetben lenned kellett, és soha semmiben nem tévedtél. Néhány nézeteltérés vagy vita ellenére mindig igazad volt. Végül a dolgok mindig úgy alakultak, ahogy megmondtad.”

„Nagyon fogsz hiányozni, de mindig jelen leszel, különösen a gyermekeim nevelésében, mert úgy tanítom és nevelem őket, ahogy te neveltél engem. Nyugodj békében, és vigyázz ránk onnan fentről, ahogy itt is tetted. Köszönök mindent. Szeretlek, apa” – búcsúzott Messi az édesapjától.

Jorge Messi hosszan tartó betegségben hunyt el péntek éjjel, fia pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelte az üzleti ügyeit.

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Jorge Messi, aki a játékos ügynöke is volt, hosszan tartó súlyos betegségben halt meg 68 évesen.

 

 

Lionel Messi gyász Jorge Messi búcsú
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