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Messi góljával megszerezte a vezetést Argentína
P. GY. B.
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2026.07.04. 00:31
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Lionel Messi
foci vb 2026
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vb-hírfolyam
Lionel Messi góljával a 29. percben Argentína megszerezte a vezetést a zöld-foki-szigetekiek ellen a 16 közé jutásért vívott mérkőzésen a vb-n.
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Vb 2026, a 16 közé jutásért: Argentína–Zöld-foki-szigetek 1–1
A párharc győztese Egyiptommal találkozik a nyolcaddöntőben.
Lionel Messi
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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