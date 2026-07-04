Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi: Tudtuk, hogy semmit sem adnak ingyen

B. A. P.B. A. P.
2026.07.04. 03:40
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Lionel Messiéknek alaposan meggyűlt a baja Vozinháékkal (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Argentína
A labdarúgó-világbajnokság tizenhatoddöntőjében a címvédő Argentína csak hosszabbítás után tudta legyőzni a Zöld-foki-szigeteket. A találkozó után többek között Lionel Messi értékelt.

„Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen Zöld-foki-szigetek sem Uruguay sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni” – kezdte a meccs utáni értékelést Lionel Messi.

A nyolcszoros aranylabdás így folytatta: „Tudtuk hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, ilyen a világbajnokság. Mindegyik mérkőzés nehéz lesz. Elfáradtunk, úgy játszottunk, ahogy tudtunk. A legfontosabb most, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk, de arra is kell gondolni, hogyan javítjuk ki a hibáinkat. Ahogy említettem, végig harcoltuk a meccset, egy csapatként. Tele van a keret olyan játékosokkal, akik támogatnak minket és bármikor számíthatunk rájuk.”

Messi a fő problémáról is szót ejtett: „Nem tudtunk megfelelően keményen és erősen nyomást gyakorolni. A középpályások nehezen tudtak összehangoltan mozogni és mindig egyenlíteni tudtak.”

„Ma láthattuk, milyen fontosak a rögzített helyzetek, amelyeket eddig nem tudtunk jól kihasználni, pedig az ilyen mérkőzéseken ezek döntő jelentőségűek. Jól fejelünk, és ezt ma ki is tudtuk használni. Fontos lesz, hogy ezen a területen is erősek legyünk, és már egy ideje dolgozunk is ezen. Egy ilyen versenysorozatban ez kulcsfontosságú, és ma ez be is bizonyosodott” – tette hozzá Messi.

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Messi ezúttal is betalált, az afrikaiak a hosszabbításban is egyenlítettek, de egy öngóllal továbbment a címvédő.

Lionel Scaloni így értékelt: „Gratulálni szeretnék ellenfelünknek; ma bebizonyították, hogy remek csapatról van szó. Amikor azt mondják, hogy a világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések, akkor erre lehet gondolni. A mérkőzés rendkívül kemény volt, de mindig ki kell emelni a pozitívumokat, és ez a csapat soha nem adja fel.”

A második argentin gólt szerző Lisandro Martínez is megszólalt. „A végsőkig küzdöttünk, és soha nem adtuk fel. Nem szabad, hogy lankadjon a figyelem, mert kegyetlenül kihasználja az ellenfél a hibáidat. Mindkét csapat mindent beleadott, de megérdemeltük a győzelmet .Nagyon boldog vagyok, és büszke erre a csapatra, elégedett vagyok a saját teljesítményemmel is. Rendkívüli energia árad ebből a csapatból, és ez a részletekben is megmutatkozik, mégha néha szenvedni kell.”

Lionel Messi foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Argentína
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