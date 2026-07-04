Lionel Messi: Tudtuk, hogy semmit sem adnak ingyen

„Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen Zöld-foki-szigetek sem Uruguay sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni” – kezdte a meccs utáni értékelést Lionel Messi.

A nyolcszoros aranylabdás így folytatta: „Tudtuk hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, ilyen a világbajnokság. Mindegyik mérkőzés nehéz lesz. Elfáradtunk, úgy játszottunk, ahogy tudtunk. A legfontosabb most, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk, de arra is kell gondolni, hogyan javítjuk ki a hibáinkat. Ahogy említettem, végig harcoltuk a meccset, egy csapatként. Tele van a keret olyan játékosokkal, akik támogatnak minket és bármikor számíthatunk rájuk.”

Messi a fő problémáról is szót ejtett: „Nem tudtunk megfelelően keményen és erősen nyomást gyakorolni. A középpályások nehezen tudtak összehangoltan mozogni és mindig egyenlíteni tudtak.”

„Ma láthattuk, milyen fontosak a rögzített helyzetek, amelyeket eddig nem tudtunk jól kihasználni, pedig az ilyen mérkőzéseken ezek döntő jelentőségűek. Jól fejelünk, és ezt ma ki is tudtuk használni. Fontos lesz, hogy ezen a területen is erősek legyünk, és már egy ideje dolgozunk is ezen. Egy ilyen versenysorozatban ez kulcsfontosságú, és ma ez be is bizonyosodott” – tette hozzá Messi.