Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé: Ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük

B. A. P.B. A. P.
2026.07.05. 02:02
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Kylian Mbappé szerint a franciák tudnak piszkosan játszani (Fotó: Getty Images)
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Franciaország Kylian Mbappé büntetőjével nyert Paraguay ellen ezzel bejutott a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe, ahol Marokkóval találkozik. A találkozó után a meccset eldöntő Mbappé értékelt.

„Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk. Úgy gondolom, hogy jó meccset játszottunk. Bebizonyítottuk, hogy nem csak látványos támadófocival tudunk nyerni. Ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük – elnézést a kifejezésért. Nincs ezzel gondunk” – nyilatkozta a meccs után Kylian Mbappé

„Azt hitték, hogy megjelenünk szmokingban és látványos mozdulatokkal, egy- és kétérintős passzokkal fogunk játszani. De mi is tudjuk, hogyan kell piszkosan játszani. Most ezt megtettük, nyertünk és még ebben is jobbak voltunk náluk. Ez az ő futballstílusuk, ők így játszanak. Mindenki a saját erősségeire épít, nincs jó vagy rossz módja a labdarúgásnak – csak egyféle módja van, és az a győzelem. Ők így próbáltak legyőzni minket, de mi így felülmúltuk őket” – mondta a Real Madrid sztárja.

Franciaország a nyolcaddöntőben a Kanadát legyőző Marokkóval találkozik, erről így vélekedett Mbappé: „Tudjuk, hogy Marokkó egy nagyon jó csapat, és alig várjuk, hogy játszhassunk velük. Mindent meg fogunk tenni, hogy továbbjussunk.”

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