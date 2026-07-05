Kylian Mbappé: Ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük

„Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk. Úgy gondolom, hogy jó meccset játszottunk. Bebizonyítottuk, hogy nem csak látványos támadófocival tudunk nyerni. Ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük – elnézést a kifejezésért. Nincs ezzel gondunk” – nyilatkozta a meccs után Kylian Mbappé.

„Azt hitték, hogy megjelenünk szmokingban és látványos mozdulatokkal, egy- és kétérintős passzokkal fogunk játszani. De mi is tudjuk, hogyan kell piszkosan játszani. Most ezt megtettük, nyertünk és még ebben is jobbak voltunk náluk. Ez az ő futballstílusuk, ők így játszanak. Mindenki a saját erősségeire épít, nincs jó vagy rossz módja a labdarúgásnak – csak egyféle módja van, és az a győzelem. Ők így próbáltak legyőzni minket, de mi így felülmúltuk őket” – mondta a Real Madrid sztárja.

Franciaország a nyolcaddöntőben a Kanadát legyőző Marokkóval találkozik, erről így vélekedett Mbappé: „Tudjuk, hogy Marokkó egy nagyon jó csapat, és alig várjuk, hogy játszhassunk velük. Mindent meg fogunk tenni, hogy továbbjussunk.”