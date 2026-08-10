Nemzeti Sportrádió

Vége a szabadságnak, Mbappé és Cucurella is befutott a Real Madridhoz

K. Zs.K. Zs.
2026.08.10. 13:09
Marc Cucurella és Kylian Mbappé: a vb-n még egymás ellen, mostantól együtt (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Kylian Mbappé Marc Cucurella
Hétfőn edzésbe állt két világbajnoki főszereplő, Kylian Mbappé és Marc Cucurella, valamint az utóbbihoz hasonlóan nyáron szerződtetett Ibrahima Konaté a Real Madrid labdarúgócsapatánál.

A világbajnok Marc Cucurella, a vb-gólkirály Kylian Mbappé, valamint a francia válogatott tagjaként a tornán szintén részt vevő, Liverpoolból érkező Ibrahima Konaté szabadságuk lejártával orvosi vizsgálattal kezdték a hetet, majd edzésbe is álltak.

A Real – amely a napokban az FTC vendégeként 2–1-re győzött Budapesten – szerdán a Deportivo La Corunával játszik (Teresa Herrera-kupa), vasárnap a német Schalke otthonában vív felkészülési mérkőzést, míg az első bajnoki fellépése augusztus 22-én következik az Espanyol ellen.

Már csak Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham hiányzik José Mourinho idényrajtra készülő keretéből.

 

Real Madrid Kylian Mbappé Marc Cucurella
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