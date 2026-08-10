Vége a szabadságnak, Mbappé és Cucurella is befutott a Real Madridhoz

A világbajnok Marc Cucurella, a vb-gólkirály Kylian Mbappé, valamint a francia válogatott tagjaként a tornán szintén részt vevő, Liverpoolból érkező Ibrahima Konaté szabadságuk lejártával orvosi vizsgálattal kezdték a hetet, majd edzésbe is álltak.

A Real – amely a napokban az FTC vendégeként 2–1-re győzött Budapesten – szerdán a Deportivo La Corunával játszik (Teresa Herrera-kupa), vasárnap a német Schalke otthonában vív felkészülési mérkőzést, míg az első bajnoki fellépése augusztus 22-én következik az Espanyol ellen.

Már csak Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham hiányzik José Mourinho idényrajtra készülő keretéből.