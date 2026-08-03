Ki vagy, ha sikeréhes vagy? Kapd elő José Mourinhót!
Bajnokságot legutóbb 2024-ben, Bajnokok Ligáját szintén ekkor nyert a REAL MADRID, és bizony a szurkolók zöme elpocsékoltnak érzi az elmúlt két esztendőt. Nem akart összeállni a csapat, Carlo Ancelotti távozása után a klub két egykori játékosa is megbukott a kispadon, így Xabi Alonso és Álvaro Arbeloa után visszahozták José Mourinhót, akinek voltak felemelő és gyalázatos pillanatai is a csapat kispadján.
Nyilván az a cél most, hogy a saját szurkolóik szeme káprázzon a sikeres játék és az elhódított trófeák láttán. Pedig káprázatos összegeket költött el 2024 óta a José Ángel Sánchez, Santiago Solari vezetőkettős: előbb megerősítették a támadósort az Endrick, Joselu, Kylian Mbappé trióval, majd a védelmet a Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold hármassal, és megszerezték a legújabb argentin csodagyereket, Franco Mastantuonót, aláírási pénzekkel és ügyvédi költségekkel körülbelül 450 millió euróért (csak Mbappé aláírási pénze 150 millió volt ebből, Alexander-Arnoldé 20 millió). Mourinho elsőként a védelmet combosította, rutinos játékosokkal: Marc Cucurella 55 millió euróért és a szokásos költségekért jött a Chelsea-től, a védelem másik oldalára Denzel Dumfries lett az új ember, 20 millióért lehetett őt megvenni az Internazionalétől. Ibrahima Konaté ingyen hagyta ott a Liverpoolt, ő is nagy fogás, ráadásul 27 éves, ereje teljében van.
NINCS INGYENTRASZFER
Észrevették, ő is kvázi ingyen érkezett, mint Mbappé, David Alaba vagy Antonio Rüdiger, a világ 15 legértékesebb „Bosman-bébijéből” négy lett a Real Madridé, Mbappé a világrekorder a maga akkor 180 millió eurós értékével. Árnyalja némileg az olcsóság képét, hogy Konaté 20-25 milliós aláírási pénzt kapott, az ügynöke sem hiába tartotta a markát; Alaba 17.7 millióért írt alá, az ügynöke 5.2 millióért tette hozzá a magáét, a védő édesapja is kapott 6.3 milliót – a Rüdiger-csapat megelégedett 20 millió euróval. A hamarosan 32 éves támadó mindenes, Bernardo Silva nem hosszabbított a Manchester Cityvel, Madridban lesz még két-három szép éve. Silva ügynöke a nagy Jorge Mendes, aki az átigazolási díj utáni részesedésből ugyebár semmit sem kapott, így ötmillió euróval kiszúrhatta a szemét a Real. Kétszer ennyit érdemelt ki maga a játékos, ötmilliót Silva édesapja (nyilván, mert kért) – és körülbelül 25 millió eurót a spanyol állam, mert ezek nettó összegek. Mielőtt kérdeznék: Mbappé édesanyja maximum pármillió eurót kapott fia aláírásáért, de az összes többi jövedelem (fizetés, bónusz, képi és egyéb jogok) harminc százaléka az övé. Fútbol familiar, avagy bérvonalak a futballban…
AZ ÚJ ÉK PEDIG…
Silva Mourinho kifejezett kérésére érkezett Madridba, az új középcsatár pedig sokak meglepetésére Carlos Espí lett: a huszonegy éves spanyol nem túl ismert, de az előző bajnokságban 11 gólt szerzett 25 mérkőzésen, ez megér a mai futballban 25 millió eurót (ennyi volt a kivásárlási ára). Espí a góllövőlista 8. helyén végzett, vele és előtte is többen állnak holtversenyben, összesen 16 játékosból áll a lista, de vegyük észre: ezen ő a második legfiatalabb a 16 találatig jutó Lamine Yamal mögött, és az előtte állók közül csak Raphinha játszott kevesebb (22) mérkőzést, mint Espí (25). A karmester César Palacios, a középső középpályás Manuel Ángel és a jobbhátvéd David Jiménez került fel végleg a profik közé ezen a nyáron a 199 centiméter magas kapus, Fran González mellett, és visszatért kölcsönből Endrick, aki szépen magára talált a Lyonban: 21 mérkőzésen 16 kanadai pontot szerzett – és ha ismét a számok mögé nézünk, ezekből hatot a Ligue 1 utolsó nyolc fordulójában.
A kétszeres válogatott balhátvédet, Fran Garcíát négymillióért elengedték a Betishez, az U21-es válogatott szűrőt, Mario Martínt elopciózta a Getafe, a pár nap múlva a harmadik X-be lépő Dani Ceballosszal, a 34 és fél éves Daniel Carvajallal és a nála csak pár hónappal fiatalabb David Alabával érdemeik elismerése mellett nem hosszabbítottak.
A NAGY NYÁRI SAGA
Nagy kérdés, mi lesz Vinícius Júniorral (érzésünk szerint a jövőre lejáró szerződését most alapozza meg az ügynöksége a sok kérőnek hála), Endricket hívja a Liverpool és az AS Roma (spanyol lapok szerint el nem, csak kölcsönadják), Franco Mastantuonót az AC Milan, Napoli, a Sevilla, a Fulham, a Monaco, a Villarreal, a Rennes, a Tottenham, a Como, az Internazionale, a Real Sociedad, a Fiorentina, a River Plate, a Benfica és az AS Roma – hamarabb eladják a Fulhamnek, Arbeloa új csapatának a középpályás César Palaciost és a középcsatár Gonzalo Garcíát is, 10, illetve 40+2 millió euróért, 30-30 százalékos továbbadási jutalékkal. Ő már átestek az orvosi vizsgálatokon is. Egy angol lap szerint Brahim Díaz a Liverpoolban vagy a Milanban köthet ki, de a Galatasaray és a Fenerbahce is „üldözi”, előbbi 30 milliót már ajánlott is érte. Raúl Asenciót az Olympique Marseille, a Lazio és a Galatasaray figyeli az Aston Villa mellett, befutott egy 15 millió euró körüli ajánlat már érte. Álvaro Carreras mehet a Chelsea-hez Xabi Alonso után, írja a Mundo Deportivo, a híres szakíró, Matteo Moretto szerint Fran Gonzálezt a Sevilla viszi el (és így is lett). A fiatal jobbhátvéd, David Jiménez a Valenciában teljesedhet ki, a hatalmas tehetség középső középpályásért, Thiago Pitarchért a Fiorentina jelentkezett be, a Racing Santanderrel karöltve.
MOURINHO: NO PAZ!
Sokak számára érthetetlen, miért nem kell a Realnak Nico Paz, hiszen az argentin tehetség, miután végre bizalmat kapott, szárnyalni kezdett a Comóban: a Real tavaly 8, idén 9 millióért vihette volna haza, jövőre tízmillióért tehette volna ezt meg. A következő eladási díj fele a Realé lett volna, esetleg egy nagy kérő lehetett a háttérben? Mindenesetre május 30-ig nem éltek a madridiak a jogaikkal, a 21 éves középső és jobb oldali támadó középpályást a hírek szerint gyakorlatilag 60 millió euróért el is adták, de jövőre 80 millió euróért visszavehetik, és a következő transzferdíj fele az övék. Ez eladás oka a pénzügyi Fair Play, a Realnak sürgősen szüksége van átigazolási bevételekre – ugyanakkor Paz hiába szeretett volna hazatérni, Mourinho szerint nincs olyan szerepkör a Realban, ahol Paz játszik, és a portugál mester a szerződése aláírásakor nagy hatalmat kapott az átigazolások terén.
HELYETTE…
A BBC szerint a Real megegyezett a Lipcsével Yan Diomande megvételében, bőven 100 millió eurón felüli lesz ez az üzlet (és lezárta a Michael Olise-aktákat), a szélső is ráállt a váltásra, az anyagi feltételeket is elfogadta. A Marca szinte online közvetíti, hogyan búcsúzkodik a szélső Lipcsétől, sokatmondó, hogy a futballista felmondta eddigi albérletét, és egy szállodába költözött, és állítólagos betegsége (ezért nem játszhatott a legutóbbi felkészülési mérkőzésen, és ezért nem volt a keretben) előtt nem sokkal vígan pózolt a spanyol újságírókkal. Rodri megszerzésére egyelőre kevés az esély a szakértők szerint, bár egy rádiócsatorna szerint csak húszmillió a különbség a felajánlott (60) és a kért (80) összeg között, nem ezen fog múlni, de el kellene adni Mastantuonót és Díazt is előbb – és minden bizonnyal Eduardo Camavingát is, akivel spanyol lapok szerint nyíltan közölte Mourinho, hogy nem számol vele, a Manchester United 60 millió euróért viheti. Egyre többen írnak arról, hogy Arda Güler is távozhat, Szaúd-Arábiába nem adták el a télen 100 millió euróért, most ennél kevesebbért Angliában köthet ki (Liverpool? Chelsea?). Dusan Vlahovics és Marcelo Brozovic ügynöke bejelentkezett Madridban (is), Tomás Araújo, Cristian Romero, Rúben Dias, Renato Veiga és Alessandro Bastoni is kiszemelt még a védelem közepére a spanyol sajtó szerint; Ferran Torres megszerzésére nem fogadnánk többe, mint egy zsák déli harangszóban. Az biztos, ez nem a Nicók nyara Madridban, a spanyolok ugyanis Nico Schlotterbeck ügyében nem éltek a 40-50 milliós vásárlási lehetőséggel. Ajánlatot tett a Real Madrid a Real Sociedadnak a húszéves hátvédért, Jon Martínért, de nemhogy nem adták el a játékost, hanem még a szerződését is meghosszabbították.
AZ ÜGYNÖK HALÁLA, PONTOSABBAN AZ ÜGYNÖK HALÁLI SOKAT KERES
Vinícius Júnior és Diomande ügynöksége is a Roc Nation Sports, de Endrick is hozzájuk tartozik. Nemrég kiadtak egy közleményt, miszerint Vinícius Júniorért nem állt elő konkrét ajánlattal az Arsenal, sőt magát az érdeklődés tényét is tagadták, lásd fentebb. Még érdekesebb, hogy kiderült: a télen igazolták le magukhoz Diomandét, jelentős, de egymillió eurón aluli összeget fizetve a játékosnak és családjának, de mint a Bild megírta, a korábbi ügynökség, a Maxidel Management a Sportdöntőbírósághoz fordult, mert szerintük az ő Diomandéval 2025 végén megkötött kontraktusuk az 2027. december 31-ig érvényes. A Lipcse 120 millió eurót kért, ebből, a szélső 2031-ig szóló madridi fizetéséből és az aláírási pénzekből becslésünk szerint legalább 30-40 millió lehet az ügynökségé, nem kicsi tehát a tét, a pénzügyi vitákat pedig mi más is oldaná meg, mint maga a pénz?
HA MÁR PÉNZ
A Realra is igaz az, amit a bankszámlánkat tanulmányozva megállapíthatunk: nem kereshetünk annyit, amennyit el ne tudnánk költeni. 2024-ben 1.1 milliárd euró, 2025-ben 1.2 milliárd euró, legutóbb új világrekord, 1.22 milliárd euró folyt be, de ez még jócskán növekedhet. Emeljük ki a magunk állampolgári szempontjából, hogy a Real 355 millió eurót fizetett be az államkasszába, 20 és 31 millió euró után nőtt picit a tiszta haszon. A Santiago Bernabéu Stadion felújítása gyakorlatilag befejeződött, ez 1.5 milliárd euróba került, az összbevétel felénél jóval kevesebbet (43 százalék) fizettek ki bérekre, az jónak számít – a számok a többi sportágat is magukban foglalják. A stadion felújításához 1.2 milliárd eurós hitelt vettek fel, három részletben vettek fel, a kamatláb 3 százalék alatti, ez mesés a mai világban. Nem is mesés: ajándék, ingyenpénz, az éves kiadás ezzel a hitellel kapcsolatban körülbelül 40 millió volt az előző idényben.
NEVELÉS
Víctor Valdepenasért 8 milliót fizetett a Fiorentina, a Como mindennek együtt 66 milliót utalt Pazért, a Fran García, Mario Martín, Fran González trióért máris befolyt körülbelül tízmillió euró, Víctor Munoz és Álvaro Rodríguez mostani transzferei után 20, illetve 12.5 millió ütötte a Real markát, Mario Gila és Álex Jiménez klubváltása után újabb 15, illetve 10 millió. Ha komolyak a Benfica és a Valencia szándékai, Sergio Arribas és Antonio Blanco hoz a klubnak 10-15 millió eurót, a Fulham ezekhez hozzátesz még Pitarchhal és bónuszokkal együtt körülbelül 80 millió eurót – hiába, nevelni és szerződést kötni tudni kell.
A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
DEPORTIVO ALAVÉS
ÉRKEZETT: Ville Koski (NK Istra, kölcsön után végleg, 3 000 000 euró), Mikel Rodriguez (Sociedad B, 2 000 000 euró), Miguel Rodríguez (Utrecht, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Moussa Diarra (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Victor Parada (Szpartak Moszkva, 5 0000 000), Asier Villalibre (Santander, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Raúl Fernández (Leganés, ingyen), Jon Guridi (Sevilla, ingyen)
Kölcsönből vissza: Ibrahim Diabate (GAIS), Jon Pacheco (Sociedad), Calebe (Fortaleza)
ATLÉTICO MADRID
ÉRKEZETT: Morten Hjulmand (Sporting CP, 40 000 000 euró), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 22 000 000 euró), Li Kang In (PSG, 40 000 000)
Kölcsönből vissza: Horatiu Moldovan (Oviedo), Thomas Lemar (Girona), Carlos Martín (Vallecano)
TÁVOZOTT: Antoine Griezmann (Orlando City, ingyen), Julio Díaz (Sevilla, 1 000 000)
Kölcsönbe: Clément Lenglet (Benfica), Horatiu Moldovan (Eyüpspor)
Kölcsönből vissza: Nico González (Juventus)
FC BARCELONA
ÉRKEZETT: Anthony Gordon (Newcastle United, 80 000 000 euró), Toni Fernández (Barcelona B), Tommy Marqués (Barcelona B), Xavi Espart (Barcelona B), Diego Kochen (Barcelona B), Karim Adeyemi (Dortmund, 22 000 000), Jesse Bisiwu (Club NXT, 8 500 000)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Girona), Héctor Fort (Elche), Inaki Pena (Elche), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
TÁVOZOTT: Ansu Fati (Monaco, kölcsön után végleg, 11 000 000), Inaki Pena (Panathinaikosz, 3 000 000 euró), Robert Lewandowski (Chicago Fire, ingyen)
Kölcsönbe: Diego Kochen (Lyngby)
Kölcsönből vissza: Joao Cancelo (Al-Hilal), Marcus Rashford (Manchester United)
REAL BETIS SEVILLA
ÉRKEZETT: Facundo Bernal (Fluminense, 10 500 000), Fran García (Real Madrid, 4 000 000)
Kölcsönbe: Diego Conde (Villarreal)
Kölcsönből vissza: Iker Losada (Levante), Gonzalo Petit (Granada)
TÁVOZOTT: Sergi Altimira (Sporting CP, 18 250 000), Nobel Mendy (Vallecano, kölcsön után végleg, 3 500 000), Mateo Flores (Arouca, kv., 1 400 000), Adrián San Miguel (visszavonult), Ricardo Rodríguez (szerződése lejárt), Cédric Bakambu (szerződése lejárt), Chimy Ávila (szerződése lejárt), Pau López (Andorra FC, i.)
Kölcsönből vissza: Szofjan Amrabat (Fenerbahce)
ATHLETIC BILBAO
ÉRKEZETT: Eder García (Bilbao B)
Kölcsönből vissza: Benat Gerenabarrena (Castellón), Julen Agirrezabala (Valencia), Álvaro Djaló (Al-Garafa), Hugo Rincón (Girona), Peio Canales (Santander), Unai Vencedor (Levante)
TÁVOZOTT: Unai Gómez (Udinese, 4 500 000), Urko Izeta (Cádiz, 1 500 000), Inigo Lekue (visszavonult)
Kölcsönbe: Eder García (Córdoba)
CELTA VIGO
ÉRKEZETT: Aleix Febas (Elche, ingyen), Javi Galán (Osasuna, i.)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Málaga), Carles Pérez (Arisz), Manu Sánchez (Levante), Damián Rodríguez (Santander), Unai Núnez (Valencia)
TÁVOZOTT: Óscar Mingueza (Crystal Palace, i.), Mihajlo Risztics (szl.), Franco Cervi (Rosario, i.), Joseph Aidoo (szl.)
Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Levante, 100 000)
Kölcsönből vissza: Fer López (Wolverhampton)
FC ELCHE
ÉRKEZETT: Buba Sangaré (AS Roma, kv., 500 000), Víctor Chust (Cádiz, kv., 1 000 000), Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb, kv., 1 000 000), Fer Nino (Burgos, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Bambo Diaby (Granada), Abiel Osorio (Defensa y Justicia), Matia Barzic (Leonesa)
TÁVOZOTT: Álvaro Rodríguez (Bournemouth, 25 000 000), Léo Pétrot (Anderlecht, i.), André Silva (FC Porto, i.), Aleix Febas (Celta Vigo, i.)
Kölcsönből vissza: Héctor Fort (Barcelona), Adria Pedrosa (Sevilla), Inaki Pena (Barcelona), Rafa Mir (Sevilla)
ESPANYOL BARCELONA
ÉRKEZETT: Álex Calatrava (Castellón, 5 000 000)
Kölcsönbe: Gabriel Moscardo (PSG), Quilindschy Hartman (Burnley)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Santander), Javi Hernández (Mirandés), Marcos Fernández (Ceuta), Roger Hinojo (Leonesa), Rafel Bauza (Mirandés), José Gragera (Deportivo La Coruna)
TÁVOZOTT: Fernando Calero (Málaga, i.), Charles Pickel (Sardzsah), José Salinas (Málaga)
Kölcsönbe: José Gragera (Burgos), Antoniu Roca (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Cyril Ngonge (Napoli), Carlos Romero (Villarreal), Ramón Terrats (Villarreal)
FC GETAFE
ÉRKEZETT: Martín Satriano (Lyon, kv., 6 500 000), Zaid Romero (FC Bruges, kv., 5 000 000), Mario Martín (Real Madrid, kv., 3 500 000), Ramón Terrats (Villarreal, 2 500 000), Sebastián Boselli (River Plate, kv., 1 500 000)
Kölcsönbe: Andrés García (Aston Villa)
Kölcsönből vissza: Yvan Neyou (Al-Ohdud), Juan Berrocal (Atlanta United), Christantus Uche (Crystal Palace), Peter Federico (Valladolid), Coba da Costa (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Luis Milla (Como, 6 000 000), Mauro Arambarri (River Plate, 3 000 000), Coba da Costa (Al-Holud, 2 000 000), Juan Iglesias (Sevilla, i.), Peter Federico (Górnik Zabrze, 2 000 000), Diego Rico (szl.), Allan Nyom (szl.)
Kölcsönből vissza: Adrián Liso (Zaragoza), Abu Kamara (Hull City), Luis Vázquez (Anderlecht), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha)
DEPORTIVO LA CORUNA
ÉRKEZETT: Leo Román (Mallorca, 9 000 000), Jonathan Asp Jensen (Bayern München II, 6 000 000), Bright Ede (Motor Lublin, 6 000 000), Lorenzo Amatucci (Fiorentina, 2 500 000), Teun Gijselhart (De Graafschap, 1 000 000), Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Luis Chacón (Leonesa)
TÁVOZOTT: Luis Chacón (Real Valladolid, 500 000), Sergio Escudero (Zaragoza, i.), Cristian Herrera szl.)
Kölcsönből vissza: Samuele Mulattier (Sassuolo ), José Gragera (Espanyol)
UD LEVANTE
ÉRKEZETT: Enzo Bardeli (Dunkerque, i.), Aissza Mandi (Lille, i.)
Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Celta Vigo, 100 000), Dani Requena (Villarreal)
TÁVOZOTT: Mathew Ryan (szl.), Pablo Martínez (szl.), Diego Pampín (Granada, i.), José Luis Morales (szl.), Carlos Espí (Real Madrid, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Ugo Raghouber (Lille), Alan Matturro (Genoa), Unai Vencedor (Bilbao), Iker Losada (Betis), Manu Sánchez (Celta Vigo), Matías Moreno (Fiorentina)
FC MÁLAGA
ÉRKEZETT: Fernando Calero (Espanyol, i.)
Kölcsönbe: José Salinas (Espanyol), Juan Cruz (Leganés, 300 000)
TÁVOZOTT: Javi Moreno (szl.)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Celta Vigo)
REAL MADRID
ÉRKEZETT: Marc Cucurella (Chelsea, 55 000 000 euró), Denzel Dumfries (Inter, 20 000 000), Bernardo Silva (Manchester City England Man City, i.), Ibrahima Konaté (Liverpool, i.), Fran González (Real Madrid B), Manuel Ángel (Real Madrid B), David Jiménez (Real Madrid B), César Palacios (Real Madrid B), Carlos Espí (Levante, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Endrick (Lyon)
TÁVOZOTT: Fran García (Betis, 4 000 000), Mario Martín (Getafe, kölcsön után végleg, 3 500 000), Daniel Carvajal (szerződése lejárt), David Alaba (szl.), Dani Ceballos (szl.), Fran González (Sevilla)
RACING SANTANDER
ÉRKEZETT: Facundo González (Juventus, 2 500 000), Asier Villalibre (Alavés, kv., 1 000 000), Sergio Canales (Monterrey, kv., i.), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Rennes)
TÁVOZOTT: Mario García (Widzew Lódz, 500 000), Javi Castro (Cádiz)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Oviedo), Jokin Ezkieta (Cádiz)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Espanyol), Jaime Mata (szl.), Peio Canales (Bilbao), Manex Lozano (Basconia), Damián Rodríguez (Celta Vigo), Facundo González (Juventus)
FC SEVILLA
ÉRKEZETT: Jon Guridi (Alavés, i.), Juan Iglesias (Getafe, i.), Arouna Sangante (Le Havre, i.), Julio Díaz (Atlético Madrid, 1 000 000), Fran González (Real Madrid)
Kölcsönből vissza: Rafa Mir (Elche), Adria Pedrosa (Elche), Alfon González (Villarreal)
TÁVOZOTT: César Azpilicueta (visszavonult), Örjan Nyland (szl.), Nemanja Gudelj (szl.), Adnan Januzaj (szl.), Alexis Sánchez (szl.), Akor Adams (Venezia, 16 000 000), Tanguy Nianzou (Lille, i.)
Kölcsönből vissza: Batista Mendy (Trabzonspor)
REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN
ÉRKEZETT: Kita Kazunari (Kiotó Szanga, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Fernández (Mirandés), Jon Pacheco (Alavés), Javi López (Oviedo), Mikel Goti (Córdoba)
TÁVOZOTT: Brais Méndez (Columbus Crew, 6 000 000), Aritz Elustondo (PAOK, i.), Carlos Fernández (Oviedo, i.)
Kölcsönből vissza: Duje Caleta-Car (Lyon), Wesley (Al-Nasszr)
CA OSASUNA
ÉRKEZETT: Jonathan Dubasin (Gijón, 4 000 000)
TÁVOZOTT: Víctor Munoz (Liverpool, 40 000 000), Sheraldo Becker (Mainz, kv., 500 00), Javi Galán (Celta Vigo, i.), Juan Cruz (Oviedo, i.)
FC VALENCIA
ÉRKEZETT: Szato Rjunoszuke (FK Tokió, 4 000 000), Justin de Haas (Famalicao, i.), Aliou Dieng (Al Ahli, i.)
Kölcsönből vissza: Iker Córdoba (Mirandés), Cenk Özkacar (1. FC Köln)
TÁVOZOTT: Thierry Correia (Venezia, i.), Baptiste Santamaria (PAOKi, i.), Renzo Saravia (szl.), Eray Cömert (Torino, i.), Cenk Özkacar (Trabzonspor, 1 750 000)
Kölcsönből vissza: Julen Agirrezabala (Bilbao), Largie Ramazani (Leeds United), Lucas Beltrán (Fiorentina), Unai Núnez (Celta Vigo)
RAYO VALLECANO
ÉRKEZETT: Nobel Mendy (Betis, kv., 3 500 000), Jozhua Vertrouwd (Castellón, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Etienne Eto’o (Villarreal B)
TÁVOZOTT: Alfonso Espino (Racing Club, i.), Óscar Trejo (visszavonult), Abdul Mumin (szl.)
Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada)
Kölcsönből vissza: Carlos Martín (Atlético Madrid), Iljasz Ahomah (Villarreal)
FC VILLARREAL
ÉRKEZETT:
Kölcsönből vissza: Carlos Romero (Espanyol), Dani Requena (Córdoba), Iljasz Ahomah (Rayo Vallecano), Thiago Fernández (Oviedo)
TÁVOZOTT: Ramón Terrats (Getafe, kv., 2 500 000), Alfonso Pedraza (Lazio, i.), Dani Parejo (szl.), Thomas Partey (szl.)
Kölcsönbe: Arnau Tenas (Mallorca), Diego Conde (Betis), Dani Requena (Levante)
Kölcsönből vissza: Rafa Marín (Napoli), Alfon González (Sevilla)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
RCD MALLORCA
ÉRKEZETT: Adrián Fuentes (Córdoba, 2 000 000), Arnau Puigmal (Almería, i.)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Hamburg)
Kölcsönből vissza: Marc Domenech (Ceuta)
TÁVOZOTT: Vedat Muriqi (Fenerbahce, 15 500 000), Leo Román (Deportivo La Coruna, 9 000 000), Cyle Larin (Southampton, kv., 3 000 000), Pablo Maffeo (Olympiakosz, 2 700 000), Aszano Takuma (Sanfrecce Hirosima, ingyen), Omar Mascarell (Al-Halidzs, i.)
Kölcsönből vissza: Mateo Joseph (Leeds United ), Marash Kumbulla (AS Roma)
FC GIRONA
ÉRKEZETT: Olekszandr Piscsur (ETO FC, 900 000), Izan González (Cornella, 300 000)
Kölcsönből vissza: Yaakobishvili Antal (Tenerife), Yáser Asprilla (Galatasaray), Kim Min Szu (FC Andorra), Dawda Camara (Cádiz)
TÁVOZOTT: Ladislav Krejcí (Wolverhampton, kv., 22 000 000), Jhon Solís (Birmingham City, kv., 7 500 000), Daley Blind (Ajax, i.), David López (szl.), Cristhian Stuani (szl.), Axel Witsel (szl.), Juan Carlos (szl.)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Barcelona), Claudio Echeverri (Manchester City), Vitor Reis (Manchester City), Thomas Lemar (Atlético Madrid ), Hugo Rincón (Bilbao)
REAL OVIEDO
ÉRKEZETT: Alexandru Isfan (Farul, 800 000), Pablo Sáenz (Granada, i.), Jacobo González (Córdoba, i.), Carlos Fernández (Spociedad, i.), Juan Cruz (Osasuna, i.)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Santander)
TÁVOZOTT: Eric Bailly (szl.), Santi Cazorla (visszavonult), Kwasi Sibo (szl.), Leander Dendoncker (szl.)
Kölcsönből vissza: Santiago Colombatto (Club León), Thiago Fernández (Villarreal), Thiago Borbas (RB Bragantino), Nicolás Fonseca (Club León), Javi López (Sociedad), David Carmo (Nottingham), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Federico Vinas (Club León)
Vastaggal az elmúlt két hét átigazolásai, lezárva hétfőn.