Ki vagy, ha sikeréhes vagy? Kapd elő José Mourinhót!

NINCS INGYENTRASZFER

Észrevették, ő is kvázi ingyen érkezett, mint Mbappé, David Alaba vagy Antonio Rüdiger, a világ 15 legértékesebb „Bosman-bébijéből” négy lett a Real Madridé, Mbappé a világrekorder a maga akkor 180 millió eurós értékével. Árnyalja némileg az olcsóság képét, hogy Konaté 20-25 milliós aláírási pénzt kapott, az ügynöke sem hiába tartotta a markát; Alaba 17.7 millióért írt alá, az ügynöke 5.2 millióért tette hozzá a magáét, a védő édesapja is kapott 6.3 milliót – a Rüdiger-csapat megelégedett 20 millió euróval. A hamarosan 32 éves támadó mindenes, Bernardo Silva nem hosszabbított a Manchester Cityvel, Madridban lesz még két-három szép éve. Silva ügynöke a nagy Jorge Mendes, aki az átigazolási díj utáni részesedésből ugyebár semmit sem kapott, így ötmillió euróval kiszúrhatta a szemét a Real. Kétszer ennyit érdemelt ki maga a játékos, ötmilliót Silva édesapja (nyilván, mert kért) – és körülbelül 25 millió eurót a spanyol állam, mert ezek nettó összegek. Mielőtt kérdeznék: Mbappé édesanyja maximum pármillió eurót kapott fia aláírásáért, de az összes többi jövedelem (fizetés, bónusz, képi és egyéb jogok) harminc százaléka az övé. Fútbol familiar, avagy bérvonalak a futballban…

AZ ÚJ ÉK PEDIG…

Silva Mourinho kifejezett kérésére érkezett Madridba, az új középcsatár pedig sokak meglepetésére Carlos Espí lett: a huszonegy éves spanyol nem túl ismert, de az előző bajnokságban 11 gólt szerzett 25 mérkőzésen, ez megér a mai futballban 25 millió eurót (ennyi volt a kivásárlási ára). Espí a góllövőlista 8. helyén végzett, vele és előtte is többen állnak holtversenyben, összesen 16 játékosból áll a lista, de vegyük észre: ezen ő a második legfiatalabb a 16 találatig jutó Lamine Yamal mögött, és az előtte állók közül csak Raphinha játszott kevesebb (22) mérkőzést, mint Espí (25). A karmester César Palacios, a középső középpályás Manuel Ángel és a jobbhátvéd David Jiménez került fel végleg a profik közé ezen a nyáron a 199 centiméter magas kapus, Fran González mellett, és visszatért kölcsönből Endrick, aki szépen magára talált a Lyonban: 21 mérkőzésen 16 kanadai pontot szerzett – és ha ismét a számok mögé nézünk, ezekből hatot a Ligue 1 utolsó nyolc fordulójában.

An era we will never forget. pic.twitter.com/pkQvgiYhWi — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 2, 2026

A kétszeres válogatott balhátvédet, Fran Garcíát négymillióért elengedték a Betishez, az U21-es válogatott szűrőt, Mario Martínt elopciózta a Getafe, a pár nap múlva a harmadik X-be lépő Dani Ceballosszal, a 34 és fél éves Daniel Carvajallal és a nála csak pár hónappal fiatalabb David Alabával érdemeik elismerése mellett nem hosszabbítottak.

BREAKING: Gonzalo García to Fulham, here we go! Deal completed with Real Madrid.



€40m fixed fee.

€2m future add-ons.

30% sell-on clause to Real.

Matching rights for Real Madrid.



Up next: Cesar Palacios to Fulham, being completed shortly. pic.twitter.com/hVhJiHEVpZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

A NAGY NYÁRI SAGA

Nagy kérdés, mi lesz Vinícius Júniorral (érzésünk szerint a jövőre lejáró szerződését most alapozza meg az ügynöksége a sok kérőnek hála), Endricket hívja a Liverpool és az AS Roma (spanyol lapok szerint el nem, csak kölcsönadják), Franco Mastantuonót az AC Milan, Napoli, a Sevilla, a Fulham, a Monaco, a Villarreal, a Rennes, a Tottenham, a Como, az Internazionale, a Real Sociedad, a Fiorentina, a River Plate, a Benfica és az AS Roma – hamarabb eladják a Fulhamnek, Arbeloa új csapatának a középpályás César Palaciost és a középcsatár Gonzalo Garcíát is, 10, illetve 40+2 millió euróért, 30-30 százalékos továbbadási jutalékkal. Ő már átestek az orvosi vizsgálatokon is. Egy angol lap szerint Brahim Díaz a Liverpoolban vagy a Milanban köthet ki, de a Galatasaray és a Fenerbahce is „üldözi”, előbbi 30 milliót már ajánlott is érte. Raúl Asenciót az Olympique Marseille, a Lazio és a Galatasaray figyeli az Aston Villa mellett, befutott egy 15 millió euró körüli ajánlat már érte. Álvaro Carreras mehet a Chelsea-hez Xabi Alonso után, írja a Mundo Deportivo, a híres szakíró, Matteo Moretto szerint Fran Gonzálezt a Sevilla viszi el (és így is lett). A fiatal jobbhátvéd, David Jiménez a Valenciában teljesedhet ki, a hatalmas tehetség középső középpályásért, Thiago Pitarchért a Fiorentina jelentkezett be, a Racing Santanderrel karöltve.

MOURINHO: NO PAZ!

Sokak számára érthetetlen, miért nem kell a Realnak Nico Paz, hiszen az argentin tehetség, miután végre bizalmat kapott, szárnyalni kezdett a Comóban: a Real tavaly 8, idén 9 millióért vihette volna haza, jövőre tízmillióért tehette volna ezt meg. A következő eladási díj fele a Realé lett volna, esetleg egy nagy kérő lehetett a háttérben? Mindenesetre május 30-ig nem éltek a madridiak a jogaikkal, a 21 éves középső és jobb oldali támadó középpályást a hírek szerint gyakorlatilag 60 millió euróért el is adták, de jövőre 80 millió euróért visszavehetik, és a következő transzferdíj fele az övék. Ez eladás oka a pénzügyi Fair Play, a Realnak sürgősen szüksége van átigazolási bevételekre – ugyanakkor Paz hiába szeretett volna hazatérni, Mourinho szerint nincs olyan szerepkör a Realban, ahol Paz játszik, és a portugál mester a szerződése aláírásakor nagy hatalmat kapott az átigazolások terén.