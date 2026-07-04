Klopp készen áll a kapitányságra, de intenzív tárgyalásokra lesz szükség

Pénteken eldőlt, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik a német labdarúgó-válogatott éléről, és a szövetség (DFB) megerősítette, hogy a kiszemelt utód Jürgen Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot.

Az 59 éves Klopp, aki a vb alatt szakkommentátorként dolgozik, elmondta: időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek.

A Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi edzője már korábban is esélyes volt német szövetségi kapitánynak, ám 2024-es liverpooli távozását követően nem vállalt edzői munkát, jelenleg pedig a salzburgi székhelyű Red Bull globális futballcsoportjának vezetője.

Klopp „rendkívüli edzőnek” nevezte Nagelsmannt, és megjegyezte: a helyzet egészen másképp alakult volna, ha Németország nem kap ki Paraguaytól a 32 között.

„De most ez a helyzet. Julian lemondott, a DFB pedig utódot keres. A döntés-előkészítés részeként megkerestek engem is. Mostanra teljesen feltöltődtem, úgyhogy készen állok” – mondta. Hozzátette: már egyeztetett a Red Bullnál dolgozó főnökével, Oliver Mintzlaff-fal, és igyekeznek megtalálni a megfelelő megoldást. Klopp szerződése elvileg 2029-ig szól a Red Bullnál.

„Ideális esetben egy ilyen helyzet végén csak nyertesek vannak. Egyszerűen azt mondjuk: rendben, a Red Bullnak úgy kell kijönnie ebből, hogy a hírneve sértetlen maradjon” – mondta Klopp.

A négyszeres világbajnok német válogatott hétfőn meglepetésre a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben – Nagelsmann akkor még kizárta, hogy a lemondana –, a 2018-as és 2022-es vb-n pedig a csoportból sem sikerült továbbjutnia.

A válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz a Nemzetek Ligájában a vb-n szintén az első kieséses szakaszban búcsúzó Hollandia ellen.