Keylor Navas testközelből: még mindig magas szinten véd

A világbajnokság alatt még az UNAM Pumas edzőközpontja jelentette az első kapcsolódási pontot a mexikóvárosi klubhoz – lapunk akkor a bejárás mellett Leonardo Cuéllarral, az egyesület legendájával, a néhai Fekete Árpád és Marik György játékosával készített interjút –, a látogatásnak pedig később váratlan folytatása lett: meghívás érkezett a vasárnapi Pumas Fan Festre, vagyis a csapat idénynyitó eseményére.

A vulkanikus kövekből épített ikonikus aréna, az Estádio Olímpico Universitario adott otthont a rendezvénynek, amely nevéhez illően számos programot kínált a több tízezer szurkolónak – lehetett fotózkodni az egyesület kabalafigurájával és trófeáival, lehetőség nyílt célba lőni, DJ szórakoztatta a közönséget, valamint egy alkalmi ringben lucha librét, azaz a mexikói pankrációt lehetett testközelből követni – no, persze a lényeget a kolumbiai América de Cali elleni felkészülési meccs jelentette.

Már a beléptetésnél kiderült, hogy ezúttal nem a megszokott sajtóhely vár a tudósítóra. A sajtótribün helyett a (többnyire tizenéves) tartalomgyártóknak fenntartott páholyban jelöltek ki ülőhelyet, az akkreditáció pedig arra is feljogosított, hogy a bemelegítést, majd a szünet egy részét közvetlenül a pálya mellől lehessen követni – szokatlan helyzet volt ez, és egyben jelezte, mennyire átalakult a klubok médiához való viszonya, ugyanis a hagyományos sajtó mellett ma már külön figyelmet kapnak azok is, akik videókban, rövid bejelentkezésekben és közösségi médiás tartalmakban mutatják meg az eseményt.

A pálya széléről egészen más arcát mutatja a futball: tisztán hallatszanak a rövid utasítások, jobban látszanak a gesztusok, és az is, ki milyen intenzitással készül az első percre. Különösen érdemes volt figyelni Keylor Navas mozdulatait, hiszen az utóbbi napokban felvetődött a hír, amely szerint a Real Madridot és a Paris Saint-Germaint is megjárt klasszis kapus az ETO FC kiszemeltjei között szerepel. A 39 éves Costa Rica-i közelről szemlélve egyáltalán nem keltette levezető világsztár benyomását. Láthatóan jó erőben van, koncentráltan, fegyelmezetten, mindenféle felesleges allűr nélkül végezte a bemelegítő gyakorlatokat. A mozgása frissnek, a reakciói élesnek tűntek, végig kommunikált a társaival – kisugárzása továbbra is olyan, mint a háromszoros BL-győztesé.

A mérkőzés csak megerősítette a pozitív benyomást. A Pumas ugyan kisebb meglepetésre 1–0-s vereséget szenvedett, Keylor Navas teljesítményét aligha érhette kritika. A kapott gólról nem tehetett, ellenben két nagy védéssel meccsben tartotta csapatát, többször is magabiztosan avatkozott játékba. A lelátó reakcióiból kiderült, különleges helyet foglal el a szurkolók szívében: a nevét többször skandálta a tömeg, minden fontosabb védését ünneplés fogadta. Mivel csak őt éltette a lelátó népe, élünk a gyanúperrel, hogy ő a Pumas-szurkolók kedvence – a szakmai szempontok mellett ezért is lenne fájdalmas a hétszeres bajnok számára, ha távozna.

Fotó: Imago

A meccs után adta volna magát a kérdés, vajon a következő idényt is Mexikó egyik legnépszerűbb klubjánál tölti-e, netán enged korábbi vezetőedzője, a Győrben kinevezett Efraín Juárez hívásának, és az NB I-be szerződik. A válasz azonban elmaradt, mert a mexikói klub – az NB I-es csapatoknál sem ismeretlen gyakorlatot követve – a vereség után nem engedélyezte az interjúkat a mixed zone-ban…