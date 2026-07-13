Efraín Juárez a Víkingur elleni visszavágó előtt: Nem lehet csak támadgatni!

– Mik az első mérkőzés legfőbb tapasztalatai a visszavágóra?

– Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, de azt is, hogy nem kilencven perc alatt dől el a párharc, ezért nem is az első meccsen kell kiharcolni a továbbjutást – kezdte a Víkingur Reykjavík elleni BL-visszavágót felvezető sajtótájékoztatót Efraín Juárez, a győriek vezetőedzője. – Két ellentétes helyzetben lévő csapat találkozott, ők a bajnokságuk közepén vannak, majdnem húsz meccsen túl járnak, mi pedig a felkészülésünk után az első tétmeccsünket játszottuk. Nem azt helyeztük a középpontba, hogy milyen szépen építjük a támadásokat, hanem érjünk el olyan eredményt, amely lehetőséget ad a visszavágón. A stílus meg a játék nem volt tetszetős, nem úgy futballoztunk, ahogy szeretnénk, de a Víkingur tavaly hazai pályán a Bröndbyt és a Panathinaikoszt is legyőzte. Azt szerettem volna, ha szervezett a védekezésünk, és jó kontrákat vezetünk, Bumbának volt is egy hatalmas helyzete, egészen máshogy alakult volna a találkozó, ha az gól. Büszke vagyok a csapatra, mert a játékosok felnőttek módjára tették a dolgukat, viszont a valóság az, hogy ha hátranézek a kispadra, kilenc akadémistát látok. Nem sok klub mondhatja el magáról a világon, hogy ilyen utánpótlása van, a kezdőben is három volt. Kedden a tervünk, hogy győzzünk, méghozzá agresszív, hajtós támadójátékkal. Ha az edzéseken látottakat megvalósítjuk, az azt jelenti, hogy mehet tovább az utunk. Minden helyzetben támadni akarunk, hatalmas elánnal kell előre menni, nem lehet csak támadgatni! Remélem, ezt látjuk majd kedden a csapattól.

– A Panathinaikosz és a Bröndby is továbbjutott az izlandi vereségét követően. Mekkora esélyt lát az ETO győzelmére?

– Nagyon nehéz Izlandon futballozni, de egyértelmű, hogy idegenben nehezebb nekik. Ezért is mondtam, hogy nem kilencven, hanem száznyolcvan percben kell gondolkodni. Muszáj minél hamarabb gólt szereznünk, a kapujukhoz közel labdát szereznünk, mert onnantól könnyebb lenne irányítani a játékot.

– Mennyit számíthat a hazai pálya?

– Erőddé kell válnia, de nemcsak a BL-ben, hanem a bajnokságban is. Fiatal, éhes magyar játékosokat látok, a külföldiek, ideértve magamat is, még éhesebbek. Mindenkit büszkévé szeretnénk tenni. Próbálunk majd idegenben is úgy játszani a jövőben, mint ahogy azt hazai pályán tervezzük. Kedden lesz az első vizsgánk a szurkolóink előtt, a játékosoknak és a stábnak is meg kell mutatnia, mire képes. Megmutatjuk, hogy még a bajnokcsapatnál is éhesebb a mostani keret.

– A játékoskeretre rácsatlakozva: véglegesnek tekinthető?

– Sajnos a selejtezőközben nehezebb ez ügyben dolgozni, miközben mindenféle változás történt a klubban. Nem végleges a keret, mindenféle név van az asztalon. A sportigazgató mindent megtesz, az európai piacon mindenki aktív, de a legtöbb esemény augusztusban történik. Paul Anton még mindig műtétből lábadozik, nagy hatása lenne a csapatra a visszatérése, viszont előre kellenek játékosok. Nadir Benbuali sérült, Olekszandr Piscsur Gironába került. Izgatottá tesz a sok akadémista, de ilyen színpadon nehéz futballozni, szokni kell. Remélem, hogy a következő napokban lesz hír az érkezőkről, az biztos, hogy igyekszik a vezetőség. Leszögezném, hogy nem panaszkodni jöttem, hanem megoldást kínálni. Van időnk igazolni, de a kedd fontos nap a klub életében.

– Nfansu Njie nem feltétlenül érezte magát kényelmesen centerként. Várható változtatás a kezdőcsapatban?

– Nadir Benbuali ugyan hazatért a világbajnokságról, de nem elérhető, az egyetlen igazi csatárom pedig Nfansu Njie. Tudom, hogy szélső, és hogy olyan dolgokat kérünk tőle, ami testidegen az eltérő poszt miatt. Nemcsak nekünk, hanem a játékosoknak is alkalmazkodniuk kell. Remélem, minél hamarabb mindenféle poszton mélyítjük a keretet. Kedden azt tesszük, amit tudunk, azzal, amink van. Benbuali hatalmas erőssége volt a bajnok ETO-nak, sok játékelem épült rá. Lehet meglepetés a kezdőben, de nincs túl sok mozgásterünk.

– Keylor Navas valóban érkezhet a csapatba?

– Megjelentek pletykák ezzel kapcsolatban, s való igaz, az edzője voltam a Pumasnál, hasonló korban vagyunk, és jó barátságot ápolunk. Navas kérdezett a klubról, tehát a pletykánál többről van szó, ugyanakkor nem az én kezemben van az ügy, nem rajtam múlik. Samuel Petrással és Megyeri Balázzsal is meg vagyok elégedve, és a lehető legjobb munkát végzem az elérhető játékosokkal.