Nem az olimpia a legfontosabb, hanem hogy jól érezzék magukat a gyerekek – ez Salim Gergely filozófiája

„Ha belerakod a munkát – a gyerekeimnek, mindenkinek ezt mondom –, és nem jutsz ki az olimpiára, attól még nem lesz vége a világnak. Ha sikerül, az nagyon jó. De a lényeg, hogy ami munkát raksz bele, az lesz az egész, és ez elég!” – így Salim Gergely, aki az NSO Tv kérdésére arról is beszélt, hogy amikor ő volt gyermek, neki még egészen más hozzáállással kellett sportolnia.