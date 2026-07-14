Nemzeti Sportrádió

Nem az olimpia a legfontosabb, hanem hogy jól érezzék magukat a gyerekek – ez Salim Gergely filozófiája

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.07.14. 10:00
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Salim Gergely teljes átéléssel adja át a tudását (Fotó: NSO Tv)
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Magyarországon készülnek a Salim testvérek, a tekvandós család hétfőn az édesapa, Gergely vezetésével nyílt edzést tartott. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tréner az NSO Tv-nek adott interjújában elárulta, mi a legfontosabb a sportban és az életben is. Salim Gergelyre pedig érdemes odafigyelni, hiszen sikeres, és kívülről úgy tűnik, boldog gyerekeket nevel.

„Ha belerakod a munkát – a gyerekeimnek, mindenkinek ezt mondom –, és nem jutsz ki az olimpiára, attól még nem lesz vége a világnak. Ha sikerül, az nagyon jó. De a lényeg, hogy ami munkát raksz bele, az lesz az egész, és ez elég!” – így Salim Gergely, aki az NSO Tv kérdésére arról is beszélt, hogy amikor ő volt gyermek, neki még egészen más hozzáállással kellett sportolnia.

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A májusban Münchenben Eb-aranyat szerző Salim Kamilah 3000 méter akadályfutásban elindul az augusztusi U20-as atlétikai világbajnokságon Eugene-ban.

 

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